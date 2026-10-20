Malvinas: el Gobierno suspendió el debate de la ley en Diputados tras el giro de EE.UU. en la ONU

En esta noticia Patentes y Mercado de Carbono, también postergados

El Senado no sesionará este jueves 22 de octubre, como estaba previsto, luego de que el oficialismo no consiguiera las firmas necesarias para avanzar con la reforma de la Ley de Salud Mental. La falta de acuerdo con bloques aliados por el financiamiento de la iniciativa terminó por trabar la agenda que Patricia Bullrich que incluía también el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el proyecto de Mercado de Carbono.

Según pudo saber El Cronista de fuentes calificadas de los bloques aliados, los senadores que no acompañaron el dictamen reclamaron incorporar un artículo específico sobre el financiamiento de la reforma .

En este sentido, el texto enviado por el Poder Ejecutivo no establece cómo se cubrirán los recursos necesarios para implementar los cambios que propone la norma.

Damian Dopacio

Ante la falta de acuerdo, no se convocó a Labor Parlamentaria, la instancia en la que las autoridades de los bloques definen la organización y el temario de las sesiones. De esta manera, el Senado dejó en suspenso el tratamiento de los tres proyectos que el oficialismo pretendía llevar al recinto esta semana .

La discusión por los recursos no es nueva. La reforma de la Ley de Salud Mental atravesó meses de negociaciones entre el Gobierno nacional, los ministerios de Salud provinciales y el Consejo Federal de Salud (COFESA). Uno de los principales cuestionamientos de las jurisdicciones fue cómo se financiará la aplicación de la norma y qué responsabilidades asumirá cada nivel del Estado.

En las últimas semanas, el oficialismo había incorporado modificaciones al proyecto para acercar posiciones con los aliados y las provincias.

Entre estas modificaciones se incluyó la cooperación técnica y financiera entre Nación y las jurisdicciones . Sin embargo, ese cambio no alcanzó para cerrar el acuerdo con todos los bloques que necesitaba La Libertad Avanza.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, había apostado a reunir las firmas para dictaminar la reforma y llevarla al recinto el 22 de octubre. El objetivo era avanzar con un paquete de iniciativas del Ejecutivo, junto con el tratado internacional de Patentes y el proyecto para regular el Mercado de Carbono.

Patentes y Mercado de Carbono, también postergados

La demora en Salud Mental también impactó sobre el resto de la agenda prevista para este jueves. El oficialismo había conseguido avanzar con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, que reunió el acompañamiento de los principales bloques aliados en las comisiones correspondientes.

Presidencia

La iniciativa forma parte de los compromisos comerciales asumidos por el Gobierno con Estados Unidos y busca incorporar a la Argentina al sistema internacional que permite tramitar solicitudes de patentes en distintos países mediante un procedimiento común.

Por su parte, el proyecto de Mercado de Carbono busca establecer un marco nacional para la generación, certificación y comercialización de créditos ambientales. La iniciativa ya cuenta con dictamen, aunque su recorrido parlamentario también estuvo atravesado por diferencias con legisladores de Misiones, que reclaman garantías para los mecanismos provinciales existentes.