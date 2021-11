Saltó el precio de la soja por una noticia inesperada

Hasta ayer a la mañana, la soja en el mercado de Chicago se ubicaba en los precios más bajos desde diciembre del año pasado, dado que se esperaba una cosecha récord. Pero, el martes el precio de la oleaginosa tuvo un fuerte repunte inmediatamente después de la publicación del informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), ¿por qué?

Como en Estados Unidos ya se cosechó más del 80% de la campaña 2021/22 de soja y maíz , los datos que informó ayer el USDA fueron relevantes y esperados con ansiedad dado que serían los números definitivos de la cosecha.

Los operadores de futuro de soja en el mercado de Chicago se sorprendieron ante la reducción en más de medio millón de toneladas de las estimaciones de producción. La razón es que empeoró el rendimiento de las cosechas en los principales estados productores del país que conduce Joe Biden.

"Lo que más sorprendió en el mercado fue una reducción de la producción porque se esperaba un incremento en la estimación de producción de soja. Apenas el USDA informó un recorte se comenzaron a dar las subas que se vieron en el mercado", explicó Javier Treboux, analista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) a El Cronista.

Antes de la publicación, el contrato de noviembre de soja estaba cotizando u$s 432,84 la tonelada. Inmediatamente después de que se conoció, los precios saltaron 12 dólares, para después de una corrección cerrar en u$s 440,74. Por su parte, la posición de enero cerró por encima de u$s 445 la tonelada.

Específicamente, el USDA proyectó sorpresivamente una baja de producción de la oleaginosa, que terminaría la campaña actual en 120,4 millones de toneladas . Lo inesperado fue que se esperaba una suba de 0,9 millones de toneladas -y no una caída de 0,7 millones de toneladas- que iban a transformar a la campaña en una cosecha récord.

"El resultado se atribuye a una baja de rendimiento en muchos estados productores como Indiana, Iowa, Ohio y Kansas. De esta manera, se alejan las previsiones que auguraban a la 2021/22 como la de mayor producción de la historia en Estados Unidos ", señaló Treboux del equipo de la BCR.



El dato que evitó un salto más grande en el precio internacional de la soja fue que se achicó la expectativa de exportaciones estadounidenses. De esta manera, las existencias previstas por el USDA para el cierre de la actual campaña crecieran de 8,71 a 9,25 millones de toneladas.