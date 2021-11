Salta el precio del crudo ante perspectivas de mayor demanda de combustibles

Los precios del petróleo alcanzaron hoy un nuevo máximo en dos años, tras la suba que registraron tanto barril tipo Brent como en la variedad West Texas Intermediate (WTI).

La suba se registró luego de conocerse un informe que proyecta una mayor demanda de crudo en los próximos meses, a un ritmo mayor al de la oferta , en sintonía con las perspectivas de los países productores de petróleo.



El WTI, el de referencia en el mercado norteamericano saltó un 3% para cerrar en u$s 84,40 el barril , en tanto que el tipo Brent del Mar del Norte y tomado como referencia en Argentina, se fortaleció 1,8%, fijando precio en u$s 84,90 , de acuerdo a las cifras registradas en los paneles del New York Mercantil Exchange (Nymex).

En momentos en que varios miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) están evaluando mantener su producción pese a la mayor demanda glob al, en un contexto de recuperación de la economía mundial, intentando dejar atrás la pandemia de Covid.



Estos valores reflejaron un impacto alcista después de que la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA) publicara hoy su Perspectiva Energética a Corto Plazo (STEO por sus siglas en inglés), en la que proyecta que la demanda se recuperará con mayor velocidad que la oferta.

"Los precios del petróleo crudo han aumentado durante el último año como resultado de la constante extracción de los inventarios mundiales de petróleo, lo que promedió 1,9 millones de barriles diarios, durante los primeros tres trimestres de 2021", señaló el informe.

En otro pasaje remarcó que "los precios aumentaron después de que la OPEP + anunció a principios de octubre, y reafirmó el 4 de noviembre, que el grupo mantendría los objetivos de producción actuales sin cambios".

La EIA pronosticó además en su sitio web que "los precios del Brent se mantendrán cerca de los niveles actuales durante el resto de 2021, con un promedio de 82 dólares por barril, en el cuarto trimestre de 2021 ".

De acuerdo a los datos que maneja la agencia, en octubre se consumieron a nivel mundial casi 99 millones de barriles diarios. Esto supone un "aumento de 4,5 millones de barriles diarios respecto de2020, pero casi 2 millones de barriles diarios menos que en octubre de 201 9", remarcó el organismo.

En paralelo, la EIA revisó al alza su pronóstico de consumo de petróleo y combustibles líquidos para el cuarto trimestre de 2021 , llevándolo "a un promedio de casi 98 millones de barriles diarios, para todo el 2021, lo que representa un aumento de 5 millones de barriles diarios respecto de 2020".

Asimismo, prevé que "el consumo mundial de petróleo y combustibles líquidos aumentará en 3,3 millones de barriles diarios en 2022 ".

Proyecciones

Algunas noticias llegadas desde el Golfo Pérsico alentaron las subas. Amin Nasser, director ejecutivo de Saudi Aramco, la principal compañía petrolera de Arabia Saudita, sostuvo que "la capacidad de producción de petróleo excedente mundial podría disminuir el próximo año, a medida que los pasajeros aéreos regresen a los cielos, eliminando un colchón importante que el mercado está disfrutando actualmente".

El ejecutivo saudita anticipó que su país, que es el mayor exportador de petróleo del mundo, planea aumentar su capacidad máxima de producción sostenida en 1 millón de barriles diarios , llegando de esta manera a unos 13 millones de barriles diarios para 2027.

En este marco, Nasser dijo que espera una demanda de petróleo por encima de los 100 millones de barriles por día diarios en 2022.