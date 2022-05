Petróleo: para bajar los precios, Draghi le propone a Biden crear un "cártel" de países compradores

El primer ministro italiano, Mario Draghi, propuso la creación de un "cártel" de consumidores de petróleo, tras una reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, que incluyó conversaciones sobre la renovación de los mercados energéticos desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.

En declaraciones a la prensa en Washington, Draghi dijo que él y Biden compartían una "insatisfacción" con la estructura de los mercados energéticos mundiales y que habían discutido el "concepto general" de limitar los precios tanto del petróleo como del gas.

El primer ministro italiano y el presidente estadounidense se reunieron esta semana en la Casa Blanca, para seguir coordinando sus posiciones sobre la invasión rusa de Ucrania y las consecuencias económicas del conflicto.

"Ambos estamos insatisfechos con el funcionamiento de las cosas, en términos de petróleo para Estados Unidos y en términos de gas para Europa", dijo Draghi. "Los precios no tienen ninguna relación con la oferta y la demanda".

Dijo que la prioridad de Roma sería limitar los precios del gas para "reducir la ayuda financiera que estamos dando a [Vladímir] Putin para que continúe la guerra" y hacer uso del "poder de mercado" de Europa. Reconoció que, incluso dentro de la Unión Europea, el apoyo a esta medida "no es unánime" y no está claro que se apruebe un plan así.

Pero Draghi, que anteriormente fue presidente del Banco Central Europeo, dijo que el "mismo pensamiento podría aplicarse al petróleo a nivel global".

"La idea es crear un cártel de compradores, o persuadir a los grandes productores, y a la OPEP+ en particular, para que aumenten la producción, que es quizás el camino preferido", dijo Draghi. "En ambos caminos, hay mucho trabajo por hacer".



Los comentarios de Draghi se produjeron mientras el primer ministro italiano decía que él y Biden habían discutido la inflación y las dificultades que estaba causando tanto en Estados Unidos como en Europa. Draghi respaldó las medidas de la Reserva Federal para endurecer la política monetaria con el fin de frenar la inflación de forma más agresiva que el Banco Central Europeo, señalando las diferencias en la rigidez del mercado laboral entre Estados Unidos y la eurozona.

"La Fed está subiendo rápidamente las tasas de interés, lo que es necesario dado el nivel de sobrecalentamiento de la economía americana", dijo.

Hasta la invasión, Italia recibía cerca del 40% de sus suministros de gas importado de Rusia, pero ahora se está esforzando por encontrar otras fuentes de energía. Roberto Cingolani, ministro italiano de Transición Energética, ha declarado que Italia podría dejar de utilizar el gas ruso a fines del próximo año.

Los esfuerzos de la Casa Blanca por enfriar la suba del mercado de crudo, incluida la liberación de cantidades récord de petróleo almacenado en caso de emergencia y el pedido a las empresas estadounidenses para que perforen más pozos, no han conseguido que el Brent, la referencia internacional, vuelva a estar por debajo de los u$s 100 el barril.

La OPEP+, el cártel de productores de petróleo liderado por Arabia Saudita, también ha ignorado las repetidas peticiones de la administración Biden para que aumente la oferta más rápidamente, mientras que varios de los países productores del grupo han tenido problemas para cumplir sus propias cuotas de producción.

Los analistas afirman que un cártel de compradores de petróleo resultaría difícil de llevar a cabo, y señalan que la Agencia Internacional de la Energía -formada tras el embargo petrolero árabe de 1973 para contrarrestar la influencia de la OPEP- sigue teniendo dificultades para alcanzar acuerdos colectivos entre sus miembros sobre la liberación de petróleo de las reservas de emergencia.

"¿Con qué facilidad los miembros de un club de compradores redactarían colectivamente contratos [para comprar petróleo]?", dijo Kevin Book, de ClearView Energy Partners, una consultora de Washington.

"Es probable que el problema sea la ejecución. Esto no es como si Walmart obtuviera precios favorables porque no hay ningún otro lugar donde vender el material", añadió Book. "Después de 16 décadas de la industria petrolera, todavía no existe un club de compradores".