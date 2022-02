Un eventual acuerdo nuclear con Irán impulsó una baja del precio del petróleo

El precio del barril de petróleo cayó hoy en el mercado internacional, poniendo fin a una racha de subas, ante la reanudación de las negociaciones con Irán por un acuerdo nuclear.

Esto le permitirá a Teherán volver al mercado exportador de crudo, lo que descomprimió la situación y determinó la baja en este mercado.

El barril de la variedad WTI (West Texas Intermediate) bajó 0,9% y cerró en u$s 91,50, en tanto que el tipo Brent del Mar del Norte cayó 0,5% , pactándose a u$s 92,80, de acuerdo a datos del New York Mercantil Exchange (NYMEX).

La clave de esta baja está en la posibilidad de restauración de las exportaciones de crudo de Irán, como resultado de las negociaciones diplomáticas que se reanudarán mañana en Viena.



El viernes pasado, la Casa Blanca firmó varias exenciones relacionadas con actividades nucleares civiles , para facilitar los esfuerzos diplomáticos, según reporta la agencia Bloomberg.

Un aspecto relevante es que el potencial regreso del petróleo iraní al mercado compensará la falta de oferta y los problemas de abastecimiento que enfrentan las naciones nucleadas en la OPEP+.

Pese a que el crudo arrancó la semana con tendencia bajista, la estructura del mercado petrolero estaría indicando que existe una descompensación entre oferta y demanda , de allí la importancia de la oferta adicional del crudo iraní.

El fin de semana Arabia Saudita elevó los precios del petróleo para sus clientes en Asia, Estados Unidos y Europa, con un incremento de 60 centavos en su calificación clave Arab Light para Asia, que se movió, en gran medida, en línea con las expectativas que tenían los operadores.

Si las negociaciones con Irán por su programa nuclear alumbraran un nuevo acuerdo, Irán podría exportar con rapidez 2 millones de barriles de crudo diarios, y de ese modo ayudar a bajar los precios del petróleo, una vez que levanten las sanciones al país persa.