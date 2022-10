Salió el nuevo libro de Macri: los detalles de su próxima presentación en La Rural

Mauricio Macri quiso evitar el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, para la salida de su libro. Como la presentación se realizará el 24 en los salones de la Sociedad Rural de Palermo, tenía que ser esta semana, para que la editorial organice la distribución en librerías. Así fue que quedó programada para un día después, el 18 de octubre y hoy llegó a las librerías.

No obstante, Macri parece que no tomó en cuenta que en los dos primeros gobiernos del líder peronista, el 18 de octubre también era feriado. Se trataba de "San Perón, que trabaje el patrón", una liturgia que el General imponía a través de un decreto que solía firmar a última hora del 17, "a pedido del pueblo en la Plaza de Mayo".

Macri también realizará un acto multitudinario, pero será el lunes próximo, el 24 de octubre. Se repartieron 1000 invitaciones, más del doble que cuando el ex Presidente presentó en el Centro de Convenciones Buenos Aires Primer Tiempo, bajo el aforo de los tiempos de pandemia.

Los organizadores, incluso, piensan que pueden tener más demandas de parte de los seguidores de Macri. Por eso se eligió la Rural, que tiene gran capacidad de ampliación en caso de ser necesario.

Como se recordará, Cristina Fernández de Kirchner también realizó en la Rural su libro Sinceramente. Entre bombos y redoblantes el evento se transformó en un acto político, con importantes definiciones que realizó la actual Vicepresidenta quien, entre otras cosas, sentó a Alberto Fernández en la primera fila de invitados, para que su militancia tomara nota de que el vínculo entre ambos se había recompuesto.







CÓMO SERÁ EL ACTO de PRESENTACIÓN

Los actos del PRO son siempre más prolijos y ordenados y todo indicaría que cada invitado recibirá una pulsera de color para saber dónde ubicarse. En rigor, también el peronismo organiza la distribución de los actos con cintas, pero son habituales las escenas de rebeldía en los ingresos.

El encuentro será, entonces, el 24 de octubre a las 18 en el auditorio principal por la calle Juncal, y por lo que pudo trascender ya hay algunas figuras que empezaron a recibir invitaciones.

Lo que todavía no estaría cerrado es cómo será el acto. El libro anterior fue un reportaje a Macri de parte de Pablo Avelluto, el editor de ambos libros. En este caso están explorando alternativas, pero aún falta una decisión al respecto.

Lo único que se sabe es que cualquier definición en torno a su candidatura no será expresada en esta ocasión. El ex Presidente encaró esta producción bibliográfica como una forma de revalorizar su gestión y liderazgo, altamente reconocidos fuera del país, y en debate permanente en la Argentina.

A tres años del cambio de Gobierno, Macri se siente satisfecho por el buen reposicionamiento alcanzado, sobre todo, en los sectores más afines con Juntos por el Cambio.

QUÉ DICE EL NUEVO LIBRO DE MACRI



El propio Macri anticipó algunos párrafos de su segundo libro. Por ejemplo:

- "O somos el cambio o no somos nada. Es mucho más que una frase. Es la esencia de nuestro para qué y es también la conclusión a la que he llegado tras el largo camino recorrido en la vida, ese que he intentado plasmar en estas páginas".

- "En diciembre de 2023 los argentinos habremos elegido un nuevo gobierno. Tras el rotundo fracaso del populismo existen enormes posibilidades de que la próxima administración recaiga sobre Juntos por el Cambio. Si esto sucede, nuestra responsabilidad será mayúscula, aún más exigente que la que tuvimos a partir de diciembre de 2015. Más allá del hombre o la mujer que lidere el gobierno que viene, existen aspectos muy importantes que harán que la nueva experiencia resulte muy diferente a la del primer tiempo del cambio".

- "La primera diferencia está en la sociedad. Los argentinos de hoy no somos los mismos de 2015. La gente no acepta más ser pisoteada o ninguneada por el poder. Cada vez que vio amenazada su libertad se movilizó a lo largo de todo el país. Ante las restricciones absurdas impuestas durante la pandemia, ante las amenazas de expropiaciones, ante los casos de inseguridad extrema, ante el cierre arbitrario de las escuelas, la sociedad demostró que está muy por delante de la mayoría de la dirigencia política".

- "La conciencia del enorme poder con el que cuentan los ciudadanos ha quedado plasmada en numerosas movilizaciones, en la participación a través de las redes sociales o en las denuncias ante los intentos de adoctrinamiento en las escuelas y universidades, junto a infinidad de otros ejemplos. Es una sociedad nueva, que ha encontrado muchas formas para hacer escuchar su voz, alguna de ellas desconocidas hasta hace pocos años".

- "Habrá que tomar decisiones drásticas. Aquel 'buenismo' que algunos señalares durante nuestra gestión, no va más. El populismo light no es una opción".