Mauricio Macri anunció el lanzamiento de su segundo libro: cómo se llamará y cuándo estará a la venta

Pocos días después de que su mujer Juliana Awada anunciara el lanzamiento de su primer libro, Mauricio Macri reveló este jueves que el 18 de octubre estará en las librerías su segunda publicación titulada "Para qué. Aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo".

El ex presidente hizo el anuncio oficial en sus perfiles de redes sociales: "A partir del 18 de octubre llega ‘Para qué', mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas las librerías!".

La novedad literaria llegó horas después de que Macri deslizara en un foro internacional en España que en 2023 podría competir por la Presidencia si considera que el candidato designado por Juntos por el Cambio "no garantiza el cambio".

En su anuncio el ex jefe de Estado también difundió la contratapa de "Para qué". "Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, se trata de una vibración que sólo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarlos. Son nuestros para qué", señaló Macri.



"Tenemos que practicar el swinger...": la analogía de Macri que nadie entendió

El ex presidente Mauricio Macri se encuentra actualmente en España, donde participó de la IV Edición del Foro La Toja. Allí, el referente del PRO dialogó sobre política internacional y el futuro de Juntos por el Cambio como coalición de cara a las elecciones del año entrante.

Sin embargo, una polémica frase descolocó a los asistentes al evento: el ex mandatario intentó realizar un chiste al referirse a las parejas swinger para explicar el contexto internacional, pero no obtuvo la reacción esperada de su auditorio.



Al ser consultado por la entrevistadora respecto a las "relaciones más creativas" que es preciso adoptar en el diálogo internacional y el rol de la invasión rusa a Ucrania en la lucha contra el cambio climático, Macri ironizó con su respuesta.



"Para recoger el guante, estando a la moda, yo creo que tenemos que practicar el swinger que funciona muy bien en las relaciones externas" afirmó, con pocas risas entre el público.

Para explicar su controvertido ejemplo, el ex jefe de Estado profundizó: "Yo como Presidente me reuní seis veces con Xi Jinping, y avanzamos muchísimo en la integración comercial porque obviamente nuestro país es mucho más complementario con China que con Estados Unidos o la Unión Europea, porque necesitan los alimentos y la materia prima que tenemos nosotros".



Noticia que está siendo actualizada.-