Salario Básico Universal: después del IFE de ANSES, Silvina Batakis dio nuevas definiciones

La ministra de Economía, Silvina Batakis, apoyó este lunes la discusión sobre la asignación de un Salario Básico Universal (SBU) o Ingreso Básico Universal, en el marco del desarrollo de una "economía popular" , aunque advirtió que "ni siquiera está resuelto en países desarrollados".

"Es un tema que se viene trabajando en el mundo desde hace mucho tiempo y la verdad es que la revolución 4.0 lo pone más en evidencia porque claramente el mundo, dentro de 50 años será uno totalmente distinto a este y necesitamos discutir estos temas" , apuntó la funcionaria en diálogo con C5N.

La iniciativa que sumó el aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, prevé impactar en personas de entre 18 y 64 años en situación vulnerable y demandaría un costo fiscal neto de 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI), según repasa el proyecto presentado por el Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos.

"Lo charlé mucho con Juan Grabois y creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico" , apuntó la titular del Senado, en su última aparición en Ensenada.

En este sentido, Batakis insistió en ser "un tema que tenemos que debatir" y desestimó que su lanzamiento en materia local responda a una imposibilidad traccionada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Lo del Fondo Monetario son carriles distintos. Se cumplió el primer trimestre de metas. El segundo trimestre entendemos que estará cumplido y seguramente mañana (por hoy martes) tomaré contacto con el Fondo" , amplió.

Qué es el Salario Básico Universal





El Salario Básico Universal o Ingreso Básico Universal impulsado desde el Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos, y que hoy cuenta con el apoyo de la Vicepresidenta, apunta a la creación de una prestación no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto.

"Querida @sbatakis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!" , instó el dirigente social y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, en Twitter.

De acuerdo a estimaciones elaboradas por el Frente Patria Grande, la suma impactaría en 7,5 millones de personas.

"El SBU cubriría al 27 por ciento de la población adulta de 18 a 64 años, con un elevado nivel de cobertura sobre la población inactiva, desocupada y asalariada no registrada" , concluyó el último informe del Observatorio de Política Públicas (Ocepp) en el que participa el diputado nacional y uno de los impulsores del proyecto, Itaí Hagman.

