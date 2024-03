Cotizaciones relacionadas

El economista Ricardo López Murphy , diputado de Republicanos Unidos, se refirió a cómo debería ser discurso que brindará el presidente Javier Milei hoy en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

"Primero, haría un balance de la situación que recibo. Después, de los problemas y catástrofes y cuáles son las iniciativas legales y trataría al mismo tiempo de dar al Congreso y la opinión pública un mensaje para el pueblo", sugirió López Murphy anoche en diálogo con LN+.

Al analizar cómo deberían ser las palabras del mandatario en la Asamblea Legislativa, advirtió que "cualquier extravagancia no le haría bien a la República ni al Gobierno ".

"Debe ser consistente con los 150 años de costumbres de vida institucional del Congreso. Ahora, cualquier otra cosa y extravagancia no le haría bien a la república, al Gobierno, ni al pueblo ", planteó.



Ricardo López Murphy explicó cómo debería ser el discurso de Milei en el Congreso

El presidente Javier Milei está convencido de que el primer mensaje al Congreso que dará este viernes para inaugurar las sesiones ordinarias será disruptivo, ratificará los lineamientos de una suerte "refundación de la Argentina" y en tono beligerante buscará separar aquellos que están con la idea de "sacar adelante" el país en contraposición con la denominada "casta" .

La inusual convocatoria a las 21 horas para la sesión especial en la Asamblea Legislativa es apenas una formalidad como excusa que usará Milei para diferenciarse de sus antecesores. Lo central estará dado en el mensaje con tono de "a todo o nada" que se juega el país con su gobierno y lanzará una batería de proyectos de ley para sumar al mega DNU que espera su aprobación en el Congreso al igual que la ley ómnibus.

Por otro lado, el diputado nacional aprovechó la entrevista para disparar algunas críticas contra el mandatario sobre sus últimas declaraciones."Yo he propuesto que haya presupuesto, no puede gobernarse sin presupuesto, es el corazón de la vida republicana", destacó.

" No es una monarquía despótica, no puede determinar los gastos sin autorización del Congreso ", remarcó López Murphy haciendo referencia a la entrevista que dio el mandatario al Financial Times, en la que dijo que no necesita del Congreso salvar la economía argentina y avanzar con sus reformas.

" Creo que la declaración más delicada que ha hecho el Presidente es que no necesita al Congreso en los próximos dos años ", criticó el legislador.

El presidente libertario de Argentina, Javier Milei, está dispuesto a pasar por alto a los legisladores hostiles que bloquearon sus históricas reformas económicas y dependen de decretos y otros poderes ejecutivos para implementar su radical plan de austeridad.

Su estrategia para reactivar la golpeada economía es ampliamente percibida como de alto riesgo, pero Milei descartó las dudas durante una confiada entrevista en el palacio presidencial de color rosa, la Casa Rosada. Dijo que estaba logrando avances más rápidos de lo esperado con un ajuste fiscal tan drástico que no tenía paralelo "no sólo en Argentina sino en el mundo" .

La posibilidad de que los argentinos comunes y corrientes se rebelaran contra la austeridad era "cero" y su mensaje al creciente número de pobres de Argentina, dijo, era: "No se sale de la pobreza por arte de magia. Se sale de la pobreza con capitalismo, ahorro y trabajo duro".

