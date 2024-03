A qué hora habla Javier Milei, dónde verlo en vivo y detalles de la apertura de sesiones

El presidente Javier Milei inaugurará este viernes a las 21 horas el 142° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, en medio de un clima de tensión con los legisladores opositores y gobernadores provinciales.

Durante la ceremonia que se transmitirá por cadena nacional, el jefe de Estado expondrá "la realidad del país" y hará referencia a la situación económica heredada, según anticiparon fuentes gubernamentales a la agencia Télam.

"El horario de la asamblea fue modificado para que la mayor cantidad de argentinos puedan escuchar el mensaje presidencial después de sus horarios de trabajo" , explicó el jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, al ser consultado por la alteración habitual de desarrollo al mediodía.

En las últimas horas, el mandatario aseguró que "mientras el Congreso tenga su composición actual" , va a ser "difícil aprobar las reformas" que propone su Gobierno, en referencia al proyecto de Ley Bases que no logró el aval legislativo. Además, atribuyó el estadio actual a que "los políticos no tienen problema de dañar los intereses de los argentinos para mantener sus privilegios" .

"Hay otras reformas que podemos hacer por decreto... cambiando la aplicación de las leyes, y todo eso lo haremos" , remarcó el liberal en una entrevista exclusiva concedida al medio económico Financial Times.

Discurso inaugural y la sorpresa que prepara Javier Milei para la apertura del año legislativo



El Presidente se reunió el miércoles con diputados del bloque de la Cámara Baja de La Libertad Avanza (LLA), a quienes les anticipó que habrá "sorpresas" en su discurso, pero no adelantó detalles del mensaje.



Aún con el frente abierto declarado contra los gobernadores provinciales por el envío de fondos de coparticipación y tras el pico de tensión que protagonizó las últimas jornadas junto al mandatario chubutense Ignacio Torres (PRO), distintos jefes distritales oficializaron declinaron su asistencia.

Ricardo Quintela (La Rioja), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alberto Weretilneck (Río Negro). En tanto, el tucumano Osvaldo Jaldo y el salteño Gustavo Sáenz aún mantiene cautela.

"Para que me insulten y me falten el respeto, me quedo en mi provincia" , fustigó Quintela.



Por su parte, militantes liberales anunciaron por redes sociales que se van a concentrar en las afueras del Congreso para dar su apoyo.