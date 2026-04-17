El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha confirmado esta semana que el próximo viernes 24 de abril viajará a Caracas para reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. En su intervención en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE, el mandatario ha asegurado: “Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas”. El presidente Petro ha planteado la conveniencia de que el chavismo y el movimiento opositor formen durante “uno o dos años” un gobierno común, de “cogobernanza”, en Venezuela para generar confianza entre ambas partes, y ha reivindicado una Venezuela sin la “maldición” del petróleo. “Tienen que cogobernar un tiempo para darse confianza”, ha dicho Petro, al proponer un periodo transitorio de uno o dos años en el que ambas partes compartan el poder. Según explicó, esto permitiría avanzar luego hacia elecciones verdaderamente libres, donde podría surgir una alternativa política que no dependa del petróleo como base de la economía. Petro ha comentado que entre el pueblo venezolano existe “un gran temor” al regreso de la opositora María Corina Machado, por si decide acometer una “vendetta política”. Por ello, ha insistido en la conveniencia de generar confianza entre ambas partes antes de acudir a las urnas en unas elecciones libres. “Sin levantar las sanciones unas elecciones se llaman ‘extorsión’”, ha opinado Petro, al sostener que no pueden considerarse comicios libres en esas condiciones. Además, señaló que las últimas elecciones no fueron legítimas porque se realizaron bajo sanciones y sin la participación de la oposición. Por otra parte, el dirigente colombiano ha insistido en la necesidad de no depender del petróleo, tampoco en el caso de Venezuela, y ha afirmado que los yacimientos de ese país y de Colombia “matan a la humanidad”, en línea con su postura de avanzar hacia energías limpias. “El petróleo es la maldición de Venezuela”, ha sentenciado Petro, al señalar que la soberanía del país se ve condicionada por esa dependencia, aunque consideró que al dejar atrás ese modelo energético podría recuperar su libertad. En cuanto a sus relaciones con Venezuela, aclaró que no era “amigo” de Nicolás Maduro y recordó que en una ocasión incluso le sugirió dejar el poder si así lo decidía el pueblo. Con información de EFE-.