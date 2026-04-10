La visita de María Corina Machado vuelve a situar a España en el centro del escenario político internacional. Madrid será el principal punto de encuentro de una agenda que combina gestos institucionales, contactos políticos y mensajes dirigidos tanto a la diáspora como a la comunidad internacional. En ese contexto, la líder opositora venezolana recibirá uno de los reconocimientos más simbólicos de la capital española: la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid. Su estancia también incluirá reuniones con dirigentes del Partido Popular y de Vox, mientras que no está previsto un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que la distinción será entregada el viernes 17 de abril en la Casa de la Villa, sede histórica del consistorio. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, justificó la decisión con un mensaje claro: “es difícil que las llaves estén en mejores manos”. El primer edil destacó que Machado es una figura “comprometida con los derechos humanos, con la democracia y que ha puesto en peligro su vida y su integridad física”, en referencia a su papel en la oposición venezolana. La entrega de la Llave de Oro de Madrid se presenta como un gesto político y simbólico hacia la comunidad venezolana. “Madrid quiere corresponder el esfuerzo de tantos y tantos venezolanos, también los que viven en Madrid, y hacer un homenaje entregando las llaves de una ciudad comprometida con la democracia y los derechos humanos”, afirmó Almeida. Durante su estancia en España, la dirigente mantendrá encuentros con figuras clave del panorama político. Está previsto que se reúna con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, así como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán. También tendrá un encuentro con Santiago Abascal, líder de Vox, lo que refuerza el perfil político de su visita y su vínculo con sectores de la oposición española. Estas reuniones se enmarcan en una estrategia de visibilidad internacional y respaldo político. Además, Machado participará en un acto con venezolanos residentes en España el día 18, al que invitó públicamente junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, en un mensaje difundido en redes sociales. A diferencia de los encuentros con la oposición, no hay confirmación de una reunión con el presidente del Gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que “no tiene ningún inconveniente” en recibirla, aunque aclaró que no consta que haya sido solicitada. El propio Albares señaló que tampoco le consta que exista una petición para reunirse con Pedro Sánchez, aunque se mostró convencido de que “no tendría problema alguno en hacerlo”. Estas declaraciones dejan abierta la posibilidad, pero sin avances concretos en la agenda oficial. En paralelo, la dirigente venezolana visitará el Senado el lunes 20 de abril, donde está previsto que mantenga un encuentro con su presidente. La combinación de actos institucionales y reuniones políticas consolida una visita que trasciende lo simbólico y se inserta en el debate internacional sobre la situación en Venezuela.