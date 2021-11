Cómo será votar el 14 de noviembre, y qué estrategia despliega el Gobierno para atraer votos a las urnas

Las largas colas y hasta horas de espera para votar en las PASO no se repetirán en los comicios por celebrarse el próximo domingo 14 de noviembre . O, al menos, así lo esperan el Gobierno y la Justicia, que reparten tareas en el operativo necesario para llevar a cabo los comicios que renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, además de elegir cargos locales y municipales

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, informó de un nuevo protocolo para el día de la votación. Aseguró que el Gobierno "está recibiendo muchas consultas con dudas sobre las próximas elecciones"; recordó que el no haber votado en las PASO no impide sufragar en las generales, y llamó a acudir a los centros de votación. "Tenemos que expresar nuestra voz y nuestro deseo de un rumbo, voten a quien voten, vayan a votar", sentenció.

"El protocolo no será el mismo que en las PASO, porque la situación sanitaria mejoró y estamos viendo mayores niveles de apertura. La doble fila (adentro y afuera) ya no estará, por lo que no habrá trámites engorrosos", declaró Cerruti, quien prometió: "Va a ser mucho más rápida la emisión del voto".

La baja participación de las PASO, donde se estima que votaron 23 millones de argentinos (67,85% del padrón) es una de las causas a las que el Frente de Todos atribuyó la abrumadora derrota en 17 provincias. De allí que la cívica tarea de promover la participación se entremezcle con la intención partidista de atraer a los votantes del espacio que no se entusiasmaron en septiembre.

Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, en conferencia de prensa.

Por su parte, la Cámara Nacional Electoral (CNE) ratificó "de modo general la aplicación de las previsiones sanitarias del protocolo" utilizado el 12 de septiembre en los centros de votación, pero introdujo algunos cambios.

Mediante una acordada, el tribunal instruyó al Comando Electoral a instruir a las autoridades de mesa y delegados para que haya una "optimización de los tiempos de espera de los electores" que aguardan para sufragar, procurando "que no se generen períodos ociosos entre la salida de un elector del cuarto oscuro y el ingreso del siguiente que se encuentre aguardando su turno".



La decisión de la CNE es general y deja la potestad a cada junta electoral de distrito a establecer, de acuerdo a la situación epidemiológica, eventuales flexibilizaciones en los tiempos de espera. Entretanto, el Gobierno ya bajó línea de eliminar la doble fila.