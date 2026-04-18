Marzo de 2026 mostró un marcado crecimiento en la actividad del mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires. Durante el mes se registraron 11.116 compraventas de inmuebles en el distrito, según el relevamiento mensual que realiza el Colegio de Escribanos bonaerense (COLESCBA). La cifra representó un incremento del 8% interanual respecto a las 10.317 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025. En tanto, en la comparación intermensual, se observó un aumento del 45% frente a febrero, cuando se habían contabilizado 7655 escrituras. En cuanto a las hipotecas, según la información del COLESCBA durante marzo se firmaron 1509 actos, lo que implicó una baja interanual del 10% respecto al mismo mes de 2025. En comparación con febrero, en tanto, se verificó una suba del 44%. “Los números de este primer trimestre son positivos pero el comportamiento del mercado en los distintos meses no permite visualizar aún cuál será la tendencia anual”, analizó el presidente del COLESCBA, Guillermo Longhi. “Es importante resaltar que para que la tendencia se consolide hacia el alza es fundamental incentivar el mercado del crédito hipotecario”, agregó.