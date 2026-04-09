Las plazas en viviendas de uso turístico (VUT) registraron una caída del 8,8% interanual, con una reducción de 31.500 plazas entre febrero de 2025 y el mismo mes de este año, según datos de Exceltur. Este descenso marca un cambio relevante en la evolución de este tipo de alojamiento, que venía creciendo de forma sostenida en los principales destinos urbanos del país. El informe, presentado en el marco de las previsiones del sector turístico, sitúa el total de plazas en 329.221 en las 25 ciudades españolas con mayor presencia turística, frente a las más de 360.000 contabilizadas un año antes. Desde la organización apuntan a un punto de inflexión impulsado tanto por nuevas herramientas de control como por el refuerzo de la regulación en distintos territorios. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, ha destacado en una rueda de prensa que este recorte es, sobre todo, efecto de la Ventanilla Única Digital, un sistema que obliga a incluir un número de registro en los anuncios publicados en plataformas y que ha actuado como un filtro clave para depurar la oferta. A este factor se suma el creciente esfuerzo de ayuntamientos y comunidades autónomas por ordenar el mercado turístico mediante regulaciones más estrictas, lo que ha contribuido a reducir la oferta considerada intrusiva. Desde Exceltur destacan que el impacto de estas medidas ha sido especialmente visible en determinados destinos, como Ibiza, donde la aplicación de controles ha sido más intensa. En conjunto, estas iniciativas explican buena parte del ajuste registrado en el último año. El ajuste en la oferta no ha sido homogéneo y ha afectado con distinta intensidad a las principales ciudades turísticas. Entre los descensos más relevantes destacan: Reducción conjunta: más de 12.000 plazas Reducción conjunta: más de 8000 plazas Según Exceltur, estos descensos consolidan el compromiso institucional por contener la oferta, aunque en algunos casos se producen sobre niveles ya reducidos tras regulaciones previas. Pese a la tendencia general a la baja, algunas ciudades todavía registran ligeros incrementos en la oferta de viviendas turísticas, aunque con un crecimiento cada vez más moderado. En ese sentido, las ciudades con aumentos son las siguientes: Desde Exceltur señalan que estos incrementos, aunque positivos, reflejan una desaceleración que apunta a un cambio progresivo de tendencia también en estos destinos, en línea con el endurecimiento de los controles y la regulación del mercado.