Renunció otro funcionario del Gobierno: era un hombre clave de Bullrich en el diálogo con las provincias

Este martes un nuevo funcionario del Gobierno de Javier Milei presentó su renuncia: se trata de Sebastián García de Luca, quien trabajaba junto a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad como secretario de Articulación Federal, encargado del diálogo con las provincias .

Así lo anunció el ahora exfuncionario a través de sus redes sociales: "Un placer acompañarte hasta acá @patobullrich [Patricia Bullrich]. Gracias por tu confianza. Sos una gran dirigente y mejor persona".



La renuncia de García de Luca se da en el marco de un fuerte conflicto político entre el Gobierno Nacional y buena parte de los gobernadores por el recorte de fondos a las provincias: desde fondos discrecionales hasta coparticipación, las diferentes jurisdicciones vieron fuertemente reducidas sus arcas desde la llegada de Milei al poder.

En su mensaje de salida, el también exdiputado y hombre cercano a Emilio Monzó marcó su postura contraria respecto al conflicto con las provincias: "Sigo convencido del cambio que necesita nuestro país, con responsabilidad, respeto y federalismo ".

Hoy, el conflicto del Gobierno gira principalmente en torno a Chubut, cuyo gobernador, Ignacio Torres, amenazó con dejar de enviar el petróleo de la provincia en caso de que no se le paguen los $ 13.500 millones que Nación está reteniendo por una presunta deuda que tendría Chubut con la gestión central.

La renuncia de García de Luca se da el marco del conflicto del Gobierno con las provincias.

El conflicto con las provincias suma tensión a la interna del PRO

La noticia surge luego de que Bullrich marcara su alineación con Milei en la crisis con las provincias, postura que buscó enfatizar este lunes en un comunicado que difundió junto a diversas firmas de referentes del partido.

Entre ellas, la de Sebastián García de Luca no figuraba ya que el mismo exfuncionario decidió tomar distancia de la crítica y, finalmente, del Ministerio de Seguridad.

En el comunicado, la hoy ministra de Seguridad apuntó contra Ignacio "Nacho" Torres, también perteneciente al PRO, quien hoy se encuentra en el ojo de la tormenta tras amenazar al Gobierno con no enviar más petróleo chubutense en caso de que no se le pague el dinero correspondiente.

Luego de que Bullrich tildara de "chantaje" este accionar, se profundizó una grieta en el PRO que ya ronda el partido hace semanas: la de Macri y la actual funcionaria de Milei.

Es que no solo es un secreto a voces que Macri apoya Torres en su reclamo al Gobierno, sino que el comunicado evidencia también la disputa de poder dentro del partido que dentro de pocas semanas deberá elegir nuevamente a su máxima autoridad, puesto que Bullrich espera renovar y Macri apuesta a volver a ganar tras años alejado de este.

Es por eso que las primeras líneas del comunicado de Bullrich son un golpe directo a este conflicto, ya que portan una dura crítica a los años de gobierno del expresidente del PRO: "Se avanzó demasiado lentamente y con exagerada prudencia y eso se pagó con una crisis que impidió la continuidad del cambio", lee el escrito.

Tal como señaló El Cronista, cómo va a responder Macri todavía está por verse. En principio, no parece que el expresidente vaya a redoblar la apuesta. No está en su personalidad mostrar sus cartas para que todas las vean. Siempre fue tiempista. Disfruta de otro modo la gestión del poder.

Cerca de él aseguraron a este medio que "muchos firmantes apoyan a Mauricio, o la mayoría. Es más un intento de [Bullrich] de posicionarse con Milei, porque no tiene ninguna chance de pelearle el partido a Macri".