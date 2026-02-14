El debate por la reforma laboral suma un nuevo capítulo que podría comprometer la sanción del proyecto en la Cámara de Diputados. Y es que la iniciativa que el oficialismo logró aprobar en el Senado incluyó un punto que pasó por debajo del radar: las modificaciones que se incorporaron a último momento sobre el régimen de licencias por enfermedad. El punto comenzó a generar revuelo a las pocas horas de la sanción en la Cámara Alta, cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hizo referencia a los nuevos criterios de pago durante las licencias médicas y explicó que, en algunos casos, las personas con licencia recibirán la mitad de su salario. “Si, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol -es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver- y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, ejemplificó. Las declaraciones del funcionario sintetizaron el argumento oficial: si la incapacidad deriva de una acción personal ajena al ámbito laboral, la cobertura se reducirá. Lo cierto es que la cuestión se instaló en la agenda pública y puede traducirse en un impacto negativo para el Gobierno, que ratificó que insistirá con el texto original en Diputados. La discusión sobre este punto puso en riesgo los cálculos de la Casa Rosada, que ahora parece no tener asegurados los votos para la aprobación en general. El primer bloque en expresar diferencias fue el PRO, que sacó un crítico comunicado contra la decisión del Gobierno de resignar el artículo que habilitaba los pagos de sueldo en las billeteras virtuales. Por su parte, los cambios en las licencias siguen sumando críticas en la oposición. “Los trabajadores y trabajadoras ya no van a tener derecho a enfermarse en este país con la media sanción de la Reforma Laboral”, apuntó Juliana Di Tullio, senadora por el Bloque Justicialista. En tanto, la diputada y exministra de Trabajo, Kelly Olmos alertó que la propuesta oficial reduce los salarios durante las licencias por enfermedad, incluyendo patologías graves como el cáncer. “Además de pelear contra una enfermedad como el cáncer, la gente va a tener que soportar una rebaja salarial; es un punto que entró por la ventana y puede convertirse en el talón de Aquiles de la ley”, señaló en declaraciones a Splendid AM 990. El oficialismo tiene una hoja de ruta para que Diputados apruebe el proyecto antes del 1 de marzo. Sin embargo, cualquier rechazo o modificaciones de algún apartado podría devolver la iniciativa a la Cámara Alta, lo que demoraría la sanción definitiva. Al mismo tiempo, estas modificaciones generaron sorpresa entre los especialistas en Derecho Laboral, que advierten sobre posibles cuestionamientos judiciales. Así lo aseguró el abogado laborista De Diego, quien definió el cambio como el aspecto más controvertido de la reforma. “Hoy se cobra el salario promedio, o sea, prácticamente lo mismo que cuando uno está trabajando. Y tiene tres y seis meses si tiene menos o más de cinco años de antigüedad, y seis o doce meses si tiene cargas de familia. O sea que pasa a ser un régimen totalmente precario”, explicó el especialista. La reforma no solo reduce los plazos de cobertura, sino que también redefine cuánto cobrará el trabajador durante su período de reposo. En la actualidad, el régimen de licencias por enfermedad o accidente contempla el pago del 100% del salario durante períodos que varían según la antigüedad del trabajador y si tiene o no cargas de familia. El esquema aplica tanto para enfermedades psiquiátricas como para cualquier accidente o patología que se origine fuera del ámbito laboral. Los plazos vigentes son los siguientes: Trabajadores con menos de 5 años de antigüedad: Trabajadores con más de 5 años de antigüedad: La reforma laboral propone sustituir el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. A partir de la modificación, los trabajadores ya no percibirán el 100% de su sueldo durante la licencia, y además se acortan los períodos máximos. El proyecto establece dos niveles de remuneración, según el origen de la enfermedad o accidente: Las licencias serán únicamente de 3 meses para trabajadores sin cargas de familia, y de 6 meses para quienes sí tengan personas a cargo. De esta manera, desaparecen las licencias de hasta 12 meses que preveía la normativa vigente para empleados con mayor antigüedad y cargas de familia. El texto también indica que, si la enfermedad se repite, no se considerará como una distinta salvo que hayan pasado dos años, lo que limita la posibilidad de reiniciar nuevos períodos pagos. La reforma incorpora nuevos artículos (44 bis y 44 ter) que regulan el aviso al empleador y los controles médicos, tomando como referencia los artículos 209 y 210 de la LCT. Entre los cambios se destaca: Además, el proyecto aclara que una suspensión por causas económicas o disciplinarias no afectará el derecho a cobrar la remuneración parcial, aun si la medida se dictó cuando el trabajador ya estaba enfermo o la enfermedad surgió después.