Luego de que el Senado aprobara por amplia mayoría la reforma laboral, ahora el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, deberán afrontar el desafío de una negociación express con los aliados de la Cámara baja, que buscarán aplicar otras modificaciones. Según pudo saber El Cronista, el plan del oficialismo es sancionar el proyecto antes de que terminen las sesiones extraordinarias. De esta manera, el presidente Javier Milei llegaría empoderado por las victorias legislativas para la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. Para eso, en la Casa Rosada deberán extender por un día las sesiones extraordinarias, ya que por una cuestión reglamentaria, el dictamen debe firmarse 10 días antes de que culmine el período. La convocatoria es hasta el 27 de febrero, pero si lo extienden al sábado 28, la Cámara baja puede llegar a tratar la reforma laboral después del feriado de Carnaval y llegar con los plazos. Fuentes del oficialismo le confirmaron a este medio que ese es el plan que confirmaron tras la última reunión de la Mesa Política: el cronograma tentativo -y ajustado- será conseguir el dictamen el miércoles 18 de febrero para ir a una sesión el 25. Al mismo tiempo, en la Cámara alta ya ven una sesión el 26 de febrero para sancionar lo que este jueves buscarán aprobar en Diputados: el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. En esa sesión también llevarán al recinto la Ley de Glaciares, que quedó pendiente. En esta Cámara aplica otra regla: los dictámenes deben ser firmados 7 días antes de la sesión. Pero la hoja de ruta del oficialismo no está exento de posibles obstáculos, ya que la negociación de la senadora Patricia Bullrich en el Senado no fue abrochada del todo en conjunto con Diputados, aunque hubo modificaciones que sí consensuaron entre ambas Cámaras. La exministra de Seguridad desconoce cuál es el estado de esa conversación, ya que quienes llevan ese diálogo con Santilli, Menem, y el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni. “Es un gran error de Patricia”, advertía un aliado en diálogo con El Cronista ya la semana pasada. “Nuestro marco de negociación en la Cámara de Diputados es Martín Menem, y por supuesto que tenemos profundo diálogo con nuestro ministro del Interior, pero Menem y Bornoroni son los encargados. No es Patricia Bullrich”, sumaron además desde el PRO. El punto de conflicto es que en plena negociación por las concesiones de último minuto el miércoles en el Senado el bloque amarillo sacó un crítico comunicado contra la decisión del Gobierno de resignar el artículo que habilitaba los pagos de sueldo en las billeteras virtuales. “Creemos que cada trabajador tiene que poder elegir cómo cobrar su sueldo. No es el Estado el que tiene que decidir eso”, aseguraron. “Ellos porque tienen sus negocios, pero no tienen margen”, aseguró tajante un funcionario del Ejecutivo ante la consulta de El Cronista, mientras que se cruzaba ida y vuelta por los pasillos del Congreso para negociar el texto final de la reforma. En esa misma línea fue Bullrich en declaraciones radiales: “La ley es esta”, dijo al descartar posibles cambios en Diputados. “Tuvimos 42 votos a favor prácticamente en todos los artículos, lo que significa estar bastante por arriba de lo que se necesitaba y esto da tranquilidad para saber que va a haber una sanción”, agregó en ese sentido. “Si llegan a aplicar algún cambio nosotros insistimos con todo en dos minutos“, habían adelantado ante El Cronista, en esa línea, desde el oficialismo parlamentario. No obstante, el punto está en que, aunque insistan, si el proyecto debe volver al Senado su sanción se demoraría. La propuesta del ministro Federico Sturzenegger fue cuestionada por Bullrich y otros senadores porque veían descabellada la idea de habilitar tantas billeteras virtuales. “El tema está en que las cuentas sueldo de los bancos están respaldadas por el Banco Central (BCRA), y las billeteras virtuales son un montón y muchas son truchas. No podemos arriesgarnos a que se timben el sueldo de los trabajadores“, argumentaba un legislador del oficialismo en diálogo con El Cronista. No es un tema que no busquen saldar. Según pudo saber este medio, la idea es que la entidad que conduce Santiago Bausili publique una resolución con las condiciones que deberán cumplir los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) para que puedan acreditar las remuneraciones de los trabajadores. El tema desató una guerra entre los Bancos y las Fintech, ya que las entidades bancarias argumentaban que el desvío de flujos salariales a las billeteras virtuales podrían poner en riesgo el funcionamiento de la economía, mientras que las empresas Fintech alegaban a la libertad del consumidor. “Nosotros vamos a insistir para volver al artículo original. Estuvimos trabajando mucho en este tema y es muy importante que los trabajadores puedan percibir su sueldo donde quieran", ratificaron desde el PRO ante este medio, tras las declaraciones de Bullrich de no dar lugar a los cambios. “Ya le avisamos a Martín Menem”, agregaron.