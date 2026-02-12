Luego de la media sanción en el Senado de la reforma laboral, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó algunos de los principales efectos que tendrá la Ley sobre los trabajadores. Esta mañana, en una entrevista con Radio Mitre, Sturzenegger detalló punto por punto los principales cambios y los alcances de la nueva ley que modifica relaciones laborales, vacaciones, juicios y negociaciones salariales Entre los tres ejes principales, el ministro planteó en primer lugar el fin del “carancheo”, en relación a “mucha gente que vive de la relación laboral o sea, le saca recursos“. Luego, ”cómo se hace la negociación laboral“ y como tercero la ”industria del juicio". Para los trabajadores que enfrenten un despido, la principal novedad es que tendrán más certezas sobre cuánto cobrarán en caso de litigio. En este punto Sturzenegger fue enfático y aclaró que “el monto de las indemnizaciones, que es un mes por año trabajado, no se modifica en lo más mínimo”. En tanto, lo que sí cambia es el proceso judicial: El ministro enfatizó que estos cambios no buscan perjudicar a los trabajadores. “El problema no era el monto indemnizatorio, que está entre los más favorables del mundo. El problema era la incertidumbre asociada al proceso del litigio”, remarcó. Se trata de uno de los cambios más grandes para los trabajadores. Hasta ahora, un metalúrgico en Buenos Aires y otro en Santiago del Estero tenían que regirse por el mismo convenio colectivo nacional. La reforma introduce el principio de “prelación”: el convenio de empresa prevalece sobre el sectorial. El ministro defendió el cambio como una “federalización del trabajo” que reconoce que en Neuquén los sueldos son el doble que en el área metropolitana, y que no todas las regiones tienen la misma estructura productiva. El tercer eje de la reforma apunta a reducir lo que el Gobierno llama “carancheo”: todos los costos que pesan sobre la relación laboral más allá del salario directo. Según el ministro, la reforma incorpora cambios para adaptar la ley laboral al siglo XXI: