El Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este jueves el informe sobre las “Operaciones de traslado y depósito de barras de oro en el exterior” del Banco Central.

La decisión llegó después de más de un año de pedidos de documentación y de una discusión que escaló en los últimos meses . Según información otorgada por el organismo a través de sus canales de comunicación, el texto contiene señalamientos de fondo sobre cómo se manejó uno de los activos más sensibles de las reservas.

El informe se aprobó por mayoría. Votaron en contra los auditores Mariano Piazza, Mónica Almada y Luis Naidenoff, que defendieron la postura del BCRA.

Tras la reunión, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, publicó un hilo en X para marcar lo que considera lo más importante del documento: planteó que el informe identifica incumplimientos del deber legal de colaboración con el control externo, inconsistencias entre las respuestas del BCRA y sus propios registros contables y falta de entrega de documentación indispensable. Esa documentación, según explicó, es la necesaria para determinar si el oro fue usado como garantía y si quedó expuesto a una eventual pérdida de inmunidad .

Mil barras a Londres y un activo que cambió de naturaleza

Entre junio y agosto de 2024, el BCRA envió 1000 barras de oro al Banco de Inglaterra, en Londres, que actúa como custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Además, refundió 115 lingotes bajo estándares de “buena entrega”.

Según fuentes oficiales, el envío se hizo en cuatro transferencias de 250 lingotes cada una, realizadas el 18 de junio, el 2 de julio, el 31 de julio y el 13 de agosto de 2024.

El informe subraya que la operatoria “modificó la naturaleza del activo”. El BCRA dejó de tener barras físicas individualizadas bajo su custodia y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre oro no asignado.

Reunion de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili, Presidente del Banco Central de la República Argentina. en el salón Azul del Senado de la Nacion; el 9 de septiembre de 2026; en Buenos Aires, Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado Fuente: Charly Diaz Azcue SENADO ARGENTINA

Los auditores señalan que el traslado se ejecutó sin un instructivo de procedimiento formalmente aprobado.

Ese instructivo debía fijar etapas, responsabilidades, controles y acciones ante contingencias. En ese sentido, tampoco pudieron obtener evidencia suficiente de una evaluación integral de riesgos, incluidos los derivados de la prórroga de jurisdicción prevista en el acuerdo de refundición.

La AGN agrega que no pudo acceder a la póliza de seguro contratada para el traslado internacional. Cuando el equipo la pidió, el BCRA lo convocó a sus oficinas para exhibirla, pero lo que le mostraron “no se correspondía con la póliza solicitada”. El informe lo califica como una debilidad de control en la custodia de la documentación y en la debida diligencia de protección de los activos transportados.

Lo que el BCRA negó y los registros mostraron

Uno de los puntos más delicados son las inconsistencias entre lo que el BCRA informó y su propia contabilidad. El informe sostiene que el Central negó haber realizado determinadas colocaciones y operaciones financieras, pero el examen de sus registros las identificó. Esa evidencia contable, según el documento, no fue desvirtuada por las explicaciones del organismo.

En concreto, el presidente de la AGN indicó que el BCRA negó haber realizado movimientos durante 2024 en su cuenta de oro en el exterior. Sin embargo, tanto la contabilidad del Central como los extractos del BIS registran tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy. El BCRA no entregó respaldo documental sobre condiciones, autorizaciones, contrapartes ni rendimientos.

El informe también remarca que las autoridades del Banco Central podrían haber aportado esa documentación incluso en la instancia de envío en vista, algo que “hubiera despejado cualquier incógnita”.

Pérdidas y ganancias con el oro como protagonista

El hilo recuerda lo ya señalado en la auditoría anterior, sobre los Estados Contables 2025. Las operaciones financieras de cobertura con oro, realizadas con el BIS y Deutsche Bank, arrojaron pérdidas por u$s 1023 millones liquidables en divisas. En el mismo período hubo una revalorización neta positiva de las reservas en oro por la suba del precio del metal, de u$s 2505 millones.

Según el presidente de la AGN, el BCRA no aportó los contratos ni los antecedentes técnicos para verificar condiciones, riesgos o cláusulas de entrega física , pese a los reiterados pedidos.

El hilo marca que no se acreditó una evaluación integral de riesgos contractuales, jurídicos, operativos y patrimoniales. Esto incluye la prórroga de jurisdicción, a la luz de los juicios internacionales con fallos firmes que el Gobierno nacional reportó ante la SEC en octubre de 2026 (Formulario 18-K, Anexo 99.D).

Santilli - Informe de Gestión Fuente: Jefatura de Gabinete

En el informe del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el BCRA respondió a la pregunta 1198 que no fue notificado ni tiene conocimiento de acciones en su contra ante tribunales internacionales. También dijo que no se verificaron modificaciones en las modalidades de administración que permitan advertir variaciones en los riesgos jurisdiccionales.

El presidente de la AGN rechazó que la confidencialidad pueda invocarse para eludir el control externo. Remarcó que el organismo resguarda la información sensible y que en este informe se dispusieron reservas parciales. Tampoco consideró suficientes las explicaciones posteriores del BCRA, en el IPOM del tercer trimestre de 2026 y en la conferencia de prensa de sus autoridades del 29 de octubre de 2026: “no reemplazan los contratos”. Y agregó: “Rendir cuentas es una obligación para los funcionarios públicos, no una gracia discrecional”.