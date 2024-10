Redrado reveló por qué el éxito del blanqueo es "clave" para un viejo sueño de Milei

El economista Martín Redrado afirmó que los dólares que ingresarán al sistema financiero a través del blanqueo le darán a Javier Milei una oportunidad inmejorable para avanzar con una de sus viejas promesas de campaña: la competencia de monedas.

Entrevistado en LN+, el ex presidente del Banco Central analizó el rumbo del plan económico y se refirió a la "dolarización endógena" a la que apuntan desde el Ejecutivo.

"No me puedo poner en la cabeza del presidente, pero creo que está pensando en que sean los argentinos quienes vuelquen los dólares y no el BCRA. Ahora el Gobierno tiene la gran oportunidad de darle a la gente la posibilidad de utilizar esos dólares en la vida diaria, en poder hacer compras en el supermercado, en ir a la farmacia, para eso hay que darle curso legal al dólar y que convivan las dos monedas", señaló.

Para poder concretar la esa idea, Redrado pidió que el presidente mande un proyecto al Congreso y que sus ideas "no sean solo de palabra".

"Es cierto que en algunos supermercados aceptan los dólares a un precio parecido al financiero, pero a lo que apunto es a transparentar esto como funciona en Uruguay o Perú ", expresó.

"Pero no sirve darle solo la palabra para darle curso legal al dólar, tiene que mandar una ley al Congreso para que haya un tipo de cambio libre, para que todo el mundo lo pueda aceptar, para que la oferta y demanda de los privados diga cuánto vale", sentenció.

Un esquema de competencia sin levantar el cepo

Para poder llevar adelante esta convivencia entre el peso y el dólar, opina Redrado, no es condición necesaria levantar el cepo por completo.

" Se puede tener un dólar oficial para compras y ventas de exportaciones e importaciones y tener un dólar libre y legal pero dándole la oportunidad de que todos esos que vinieron por el blanqueo se puedan volcar al consumo y la producción", explicó.

El levantamiento total del cepo, indicó, sólo será posible cuando se fortalezcan las reservas del BCRA. "Mientras tanto hay que levantar restricción por restricción. Algo se ha hecho al respecto, pero sería importante mostrarle una dinámica y un horizonte al sector privado", concluyó.