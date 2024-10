El BCRA suma reservas de la mano de los depósitos, pero se prende una señal de alerta

Los encajes en dólares siguen creciendo, acumulando en los primeros 14 días del mes un incremento de u$s 2093 millones, según surge de los últimos datos del Banco Central al 14 de octubre.

Esto se combina con compras netas imputadas durante el mismo periodo por u$s 741 millones y una baja también de los depósitos en dólares del Tesoro por u$s 1096 millones, lo que explica el incremento final de las reservas brutas por u$s 1530 millones.

Los analistas de la consultora Outlier hacen hincapié en que se debe tomar en cuenta además la depreciación del yuan durante dicho periodo. Por el lado del stock de depósitos en dólares se volvió a ver una caída, luego del alza del viernes 10 de octubre.

Depósitos

La baja en los depósitos fue de u$s 66 millones, dejando el retroceso acumulado durante la primera mitad de octubre en u$s 960 millones. Así el incremento neto acumulado por el stock de depósitos privado en moneda extranjera entre el 14 de agosto y el 14 de octubre (2 meses) queda en u$s 11.821 millones.

"Parece que vuelve algo de demanda privada en divisa, aunque el acumulado del mes sigue bien por debajo de meses previos. Aparentemente hay mayor participación de otros sectores exportadores porque en las últimas ruedas el agro bajó un poco la participación".

"La otra cuestión es que en la medida que en las últimas ruedas cedió el volumen de dólares MEP, tuvimos una reducción en el ritmo de compras del BCRA. Que, en las últimas semanas, dada la baja del volumen de divisa, tuvo un puntual importante por este lado", advirtieron en la consultora Outlier.

Aparecen dólares

Desde 1816 señalaron que en septiembre aparecieron dólares para el sector privado (por blanqueo y financiamiento internacional) y el mercado "la empezó a ver", llevando al CCL al nivel más bajo que ha tenido en años de cepo (al menos este siglo) y a los Globales a subir 20% en un mes y medio, pese a la debilidad de la deuda emergente y de la soja.

El optimismo no se limita a eso: el mercado local incluso pasó a estimar inflación de 2,3% mensual promedio para mediados 2025, tomando los Boncap. Todavía hay asuntos pendientes, pero es imposible no ser más constructivos hoy que hace 30 días y por eso piensan que el rally está bien fundamentado.

Tipo de cambio real

En 1816 consideran que el nivel del tipo de cambio real puede ser el "cabo suelto", pero si para 2026 Argentina ya tendrá superávit energético bien superior a los u$s 10.000 millones (consenso) y en 2025 se consigue un "puente" con financiamiento al sector privado, quizás se podría convivir con un turismo muy deficitario.

"Lo más interesante es que los bonos, aún post rally, todavía no tienen completamente en precios que Argentina recupera acceso al mercado internacional", indican en 1816.

Desde mayo, con lo fiscal ya consolidado, las dudas del programa económico se concentraron en lo cambiario, porque con reservas netas negativas, blend y vencimientos 2025 por u$s 20.000 millones no era claro de dónde saldrían las divisas para pagar la deuda.

Retiran pesos

Esto se da en un contexto en el cual el Gobierno retiró pesos del sistema en la última subasta del Ministerio de Economía y los bancos tuvieron que recurrir a la ventanilla de pases activos del BCRA, algo inédito en 20 años.

Esto refuerza la idea de que la liquidez en pesos está más ajustada, lo que influirá en las tasas. Para arrancar, la tasa marginal de los bancos que toman pases activos pasa a ser de 45% TNA (contra 40% TNA de aquellos a los que les sobran pesos y se colocan en LEFI), lo que supera a la tasa de Lecap y Boncap en el secundario.

El stock de LEFI todavía supera largamente al de pases, pero el lunes había $ 1,2 billón entre pases con BCRA y pases entre bancos versus $ 3,5 billones de LEFI en bancos privados.