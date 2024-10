¿Tipo de cambio fijo o flotante? Martín Redrado dio una contundente definición sobre qué necesita la Argentina

Martín Redrado, expresidente del Banco Central, sostuvo hoy que la Argentina está viviendo "dos realidades": una financiera que está marchando relativamente bien, y otra productiva, que aún espera una hoja de ruta clara que le permita desarrollarse.

En una entrevista en Radio Rivadavia, en el programa "Si pasa, pasa", Redrado afirmó que Argentina debe avanzar hacia un tipo de cambio flotante. Señaló que el tipo de cambio fijo ya no es viable en el contexto global actual. "Argentina va a tener siempre un tipo de cambio fijo cuando el mundo tiene todos tipos de cambios flotantes", cuestionó, remarcando la necesidad de adaptarse a las dinámicas cambiarias internacionales.

Sobre el cepo cambiario, Redrado se mostró crítico y afirmó que es fundamental liberar el tipo de cambio para darle certidumbre a los sectores productivos y a los inversores. "Debemos aprovechar el buen resultado del blanqueo para permitir que el dólar y el peso convivan, y que los argentinos puedan utilizar sus dólares blanqueados", indicó. Según el economista, el dólar debe tener un valor de mercado que permita a los inversores internacionales proyectar sus rentabilidades y garantizar la estabilidad del sistema.

Redrado explicó que la política monetaria actual dio pasos importantes, como la emisión cero y la eliminación de financiamiento directo al sector público. "El Banco Central ya no es una escribanía de la Tesorería", sostuvo, destacando que no se emiten pesos sin condicionamiento alguno como ocurría en gobiernos anteriores. Sin embargo, subrayó que la política monetaria necesita una mayor claridad en el largo plazo para consolidar la estabilidad económica.

En cuanto a la devaluación, el economista explicó que todavía persiste una incertidumbre sobre su ritmo, lo que genera dudas en los sectores productivos. "¿Va a seguir la tasa de devaluación en un 2% mensual?", se preguntó, añadiendo que la falta de previsibilidad en este aspecto impide a las empresas planificar a futuro.

Además de sus observaciones sobre la macroeconomía, Redrado presentó cinco pilares fundamentales que, en su opinión, son claves para el crecimiento sostenido de Argentina. El primer pilar es una "revolución impositiva" que simplifique el sistema tributario y reduzca la carga fiscal sobre los sectores productivos. Según Redrado, el actual esquema impositivo no solo limita el crecimiento, sino que también fomenta la informalidad en el trabajo y las empresas.

El segundo pilar es una "transformación de la estructura logística". El economista subrayó la importancia de mejorar rutas, trenes, puertos e hidrovías para facilitar la salida de productos argentinos al exterior. A su juicio, una infraestructura eficiente es clave para aumentar las exportaciones y competir en los mercados globales.

El tercer pilar, relacionado con el anterior, es una "revolución exportadora" basada en una política internacional proactiva que busque acuerdos comerciales que reduzcan los aranceles en países complementarios. "Argentina debe salir al mundo con una política exterior que nos permita vender más y pagar menos impuestos en mercados clave", explicó.

El cuarto pilar propuesto por Redrado es la necesidad de bajar el costo del crédito para las empresas. Según él, las tasas actuales dificultan la inversión a largo plazo y obstaculizan el desarrollo de los sectores productivos.

Finalmente, el quinto pilar es una "lucha frontal contra la informalidad". Redrado subrayó que Argentina no puede prosperar con un 50% de su fuerza laboral en la informalidad, fuera del sistema de protección social, y con una gran cantidad de empresas que operan al margen de la legalidad debido a los altos costos fiscales y laborales.

El exfuncionario consideró que, a pesar de los avances en algunas áreas, el actual gobierno debe dar un paso más audaz para garantizar la estabilidad económica a largo plazo. "Se han hecho cosas muy importantes como el equilibrio presupuestario", destacó, pero aclaró que esto no es suficiente. "Hay que plantear una hoja de ruta clara para los sectores productivos que permita generar dólares de exportación e inversión", concluyó.

Redrado también fue consultado sobre la política de emisión cero y cómo afectó al mercado cambiario. El economista aclaró que, si bien no se está financiando al sector público, la política de emisión cero no se implementó plenamente. "Cuando el Banco Central compra dólares del mercado oficial, debería venderlos en el contado con liquidación, pero eso no ha ocurrido en su totalidad", detalló.

El exfuncionario concluyó con que la Argentina tiene una gran oportunidad con el sector energético, que está generando superávit en dólares y que podría duplicar sus exportaciones en los próximos años. "Tenemos que aprovechar esta oportunidad, negociar acuerdos energéticos con países como Brasil y generar más dólares que permitan mejorar el poder adquisitivo de los argentinos", sostuvo.