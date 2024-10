Milei anticipó el fin del cepo al dólar: por qué en el mercado ven una ventana de oportunidad

El presidente Javier Milei aseguró este martes que "la apertura del cepo está más cerca de lo que imaginan, y si me ponen la plata lo abro hoy". Aunque aclaró que "hay apertura de cepo con plata y apertura de cepo sin plata".

Las variables macro más alineadas estarían indicando un levantamiento de los controles cambiarios más pronto que tarde. Sin embargo, los analistas imaginan el fin del cepo de manera gradual.

Se han logrado las condiciones para levantar el cepo pero el Gobierno insiste en que no tiene apuro para hacerlo.

¿Ventana de oportunidad?

El mercado ve una ventana de oportunidad para que el Gobierno salga del cepo, contemplando que actualmente las condiciones financieras son mejores respecto de lo que contaba la macro a comienzo de año.

La nominalidad de la macro argentina se moderó, con una inflación que quebró el 4% y con un dólar que bajó 17% desde sus máximos históricos.

Además, el sector publico cuenta con superávit fiscal y comercial, mientras que la balanza energética se muestra también superavitaria.

En ese sentido, y con un dólar a la baja, la brecha cambiaria se encuentra debajo del 20% y la volatilidad cambiaria ha retrocedido.

Por esta razón, el mercado ve que las condiciones se encuentran más estables para pensar en una salida del cepo.

Los analistas de Delphos Investments entienden que se abre una venta de oportunidad al Gobierno para salir del cepo a fin de año.

"Con el superávit comercial y fiscal en curso, junto con los planetas alineados en el frente financiero, el Gobierno podría avanzar en la unificación de los tipos de cambio, aprovechando el fin del impuesto PAIS en diciembre, luego de la progresiva normalización de los flujos de pagos de importaciones", dijeron.

En ese sentido, remarcaron que la actual brecha en torno al 20% es un ingrediente muy importante de una eventual unificación de los flujos de turismo y exportaciones en el mercado oficial.

"Una brecha en niveles bajos reduce la pérdida de ingresos de los exportadores si se elimina el "blend" y todas las exportaciones comienzan a ingresarse vía el mercado oficial de cambios. Esto podría aumentar la oferta en el mercado oficial de cambios entre u$s 1.000 y u$s 1.200 millones mensuales", añadieron.





En un zoom con inversores, desde un banco internacional de la city porteña también indicaron que ven un buen momento para salir del cepo, aunque no creen que el Gobierno lo aproveche.

"El Gobierno tiene hoy una situación macroeconómica más cómoda para salir del cepo respecto de la macro con la que contaba a comienzo de año. La volatilidad macro financiera se calmó y la brecha comprimió, con una merma importante también en el riesgo país. Creemos que la ventana estará abierta hasta el verano, momento en el que el Gobierno podría intentar liberar los controles", dijeron en la charla virtual.

Entre las causas que enumeraron para determinar el buen contexto para liberar el cepo se encuentran la compresión de la brecha cambiaria, la convergencia de las curvas de bonos en pesos y en dólares, la merma en la inflación y el mejoramiento de la hoja de balance del BCRA.

Sin embargo, no creen que el Gobierno levante el cepo ya que entienden que el equipo económico priorizará las condiciones políticas.

"El Gobierno tiene en mente tener un buen resultado electoral en 2025. La salida del cepo puede provocar alguna distorsión nominal y con ello afectar el resultado. Quizá este dentro de las posibilidades, postergar la salida del cepo para después de las elecciones para asegurarse un buen resultado, aun a pesar de que hoy, con la brecha debajo del 20%, le resulte más conveniente liberar los controles", señalaron.

Las condiciones del Gobierno

A comienzo de año el presidente Milei había anunciado que para poder salir del cepo primero la inflación debía converger al ritmo del crawling peg, además de que el Gobierno debía limpiar la hoja de balance del BCRA.

Lo cierto es que el BCRA limpió su hoja de balance, eliminando el riesgo que representaba los Puts y todos los pasivos remunerados se lo trasladó al tesoro.

Además, la inflación apuntó a la baja durante todo el periodo.

Fernando Marull, director de FMyA, sostuvo que si bien el mercado se hace la idea de que el levantamiento del cepo será luego de las elecciones de octubre 2025, hoy las condiciones están dadas para que sea antes del primer trimestre del año que viene.

Entre los factores que explican ese escenario, Marull indicó que las condiciones que había puesto el Gobierno están mayormente solucionadas.

"El problema de los pasivos remunerados y los puts se resolvió en julio. Milei dijo que toda la inflación mayor a la importada por el Plan del 2,5% mensual son excesos de pesos. En septiembre, la inflación fue del 3,5%, y esperamos que para octubre baje a 3,1% por fuerte baja de regulados (baja Nafta). En enero de 2025, podría ser 2,5% cuando se baje a 0% el Impuesto PAIS. Esta condición está cada vez más cerca", detalló.

En cuanto a la brecha, la misma está cerca del 20% y Marull remarcó que esta condición está más cerca.

Donde mayores debilidades ve Marull es en las reservas.

"Las reservas siguen en terreno negativo de u$s 4500 millones. Si bien Macri salió del cepo en una situación similar, el Gobierno parece sugerir que necesita más reservas. Una hipótesis es que sean cero o positivas y, para que suban rápido, es porque alguien dio un préstamo", detalló.

Dado este panorama, y los comentarios del equipo económico, Marull imagina una salida del cepo lenta.

"Todo parece indicar a que se va a una salida muy gradual durante todo 2025, levantando restricciones de a poco. Como el Gobierno le teme al costo inflacionario, es cada vez más probable que se postergue para después de las elecciones 2025. El éxito del blanqueo y el nuevo financiamiento en dólares que están consiguiendo las empresas llevó optimismo al mercado sobre que puede llegar a las elecciones 2025 sin levantar el cepo", remarcó.

Los analistas de Research Mariva esperan un levantamiento de los controles de forma gradual.

"Tanto el presidente Milei como el ministro Caputo se mantienen firmes en su compromiso de levantar los controles de capital en el corto plazo, argumentando que esto no sucederá antes de que se elimine por completo el exceso de dinero. Por ello, no esperamos ninguna prisa en levantar los controles de capital en el corto plazo, pero no podemos descartar medidas parciales e incluso una eliminación del blend para los exportadores", comentaron desde Research Mariva.

¿Qué opina el mercado?

El mercado también tiene sus dudas sobre la fecha en el levantamiento del cepo.

Hay algunas señales que estarían indicando que el mercado se prepara para un levantamiento de los controles en el corto plazo, mientras que existen otras indicios que el fin del cepo podría demorarse varios meses.

Por un lado, se observa que hay una convergencia de tasas entre las curvas de bonos en dólares y bonos en pesos.

En un escenario sin cepo, las tasas de los bonos en pesos y en dólares deberían converger hacia un nivel similar.

Esto es exactamente lo que estuvo ocurriendo, con las tasas de los bonos en dólares apuntando a la baja, y los bonos que ajustan por CER desplazándose al alza, permitiendo un punto de encuentro en dichas curvas en niveles de 15% en promedio.

Aún falta para dicha convergencia ya que la curva en dólares sigue por encima de las tasas de los bonos CER, pero la compresión de la curva en moneda dura y el desplazamiento de la deuda CER muestra una cercanía en dicho escenario de convergencia y levantamiento de controles.

De hecho, cuando se analiza la curva CER y se la compara con la salida del cepo en la era Macri, las tasas más largas de la curva ya se ubican en niveles similares a los que operaba en aquel momento, anticipando una cercanía en el levantamiento de los controles cambiarios.

Sin embargo, cuando se analiza la curva de dólar futuro, esta no está mostrando un levantamiento de los controles en el corto plazo.

De hecho, las expectativas devaluatorias cedieron en el corto plazo, esperando un menor crawling en los meses que vienen respecto de lo que se esperaba hace un mes atrás.

En definitiva, el mercado no ve una convergencia del dólar oficial a los financieros de corto plazo, por lo que, según la curva de dólar futuro, el levantamiento de cepo no se daría al menos en el corto plazo.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, explicó que los futuros de dólar podrían no estar dando una señal sobre el levantamiento del cepo.

"Sacar este tipo de conclusiones a través de los futuros no es tan fácil, porque teóricamente podrías tener un escenario en que el mercado descuente el levantamiento del cepo sin necesidad de una devaluación", dijo.

En ese sentido, remarcó que para sacar conclusiones sobre el levantamiento de los controles cambiarios sirve mirar lo que pasa con la deuda hard dollar en comparación con los bonos dólar linked.

"En un mercado cambiario unificado sin restricciones, esos rendimientos tendrían que tender a igualarse medidos en moneda dura. Este tipo de indicadores muestran que el mercado no asigna una probabilidad muy alta a un levantamiento del cepo en el primer semestre del año que viene, pero si ve una probabilidad altísima de que esto ocurra para fin de 2025", detalló.

Maximiliano Bagilet, team líder de TSA Bursátil, sostuvo que las curvas en pesos y en dólares están convergiendo, siendo un anticipo a una eventual salida del cepo.

"Si se analiza la curva soberana en dólares, la curva de CER y en menor medida la curva dólar linked, en una situación normal, la convergencia de las tres tasas indicaría que habría un arbitraje total de los tipos de cambio. En cuanto a la curva de Rofex, esta nos da indicios que para marzo podríamos tener un tipo de cambio convergente a lo que es hoy el tipo de cambio libre", dijo.

Sin embargo, Bagilet considera que todavía no están dadas las condiciones para un levantamiento de los controles.

"Hoy la situación de reservas ha mejorado notablemente, con casi u$s 12.000 millones de aumento de reservas producto del blanqueo. Cuando el efecto de blanqueo se vaya, la situación externa todavía nos genera dudas para una posible salida del cepo. De cualquier manera, es la situación política la que manda en la Argentina, con lo cual, si hay una salida del cepo, nos daría la indicación de que máximo para marzo tendría que levantarse", comentó.

Finalmente, Diego Chameides, Economista Jefe en Galicia, no ve que los movimientos del mercado estén relacionados con una salida del cepo de corto plazo.

"Los movimientos de mercado son consistentes con el achicamiento de la brecha cambiaria que hemos observado desde mediados de julio y todo indicaría que ocurrió sin una intervención significativa del gobierno, mientras que el BCRA ha venido comprando dólares en el MULC desde mediados de septiembre", comentó.

Además, agregó que en la medida que este proceso continúe sube la posibilidad de ir levantando el cepo más rápidamente.

"Como dijo el Ministro Caputo, una salida rápida requiere un nuevo acuerdo con el FMI con fondos frescos. Ese evento también se vuelve más probable con la actual dinámica cambiaria, generando un circulo virtuoso", sostuvo.