Recta final del blanqueo: siguen entrando dólares y prevén una aceleración en la última semana

A los u$s 12.800 millones que se blanquearon hasta fin de septiembre se le sumaron u$s 1700 millones más y ya acumulan u$s 14.500 millones, con la expectativa del Ministerio de Economía que sobre el final se aceleren los depósitos y lleguen más de u$s 2000 millones adicionales, de modo de acercarse a los u$s 17.000 millones.



Esto provocó que los depósitos privados en moneda extranjera asciendan a u$s 29.943 millones, luego de los u$s 31.388 millones que había el 30 de septiembre.

Como a partir del 1° de octubre se podía retirar sin costo las exteriorizaciones hasta u$s 100.000, muchos aprovecharon para hacerlo, aunque mucho menos de lo previsto por el sistema financiero.

Expectativa

Ahora, el número que se tiene en vista es poder acercarse al récord de los u$s 32.492 millones del 9 de agosto de 2019. Mayores depósitos repercute sobre reservas brutas del Banco Central por los encajes, y también sobre las netas por los mayores préstamos en dólares que darán los bancos.

En uno de los grandes bancos señalan que llevan 53.000 cuentas CERA abiertas, lo que representa un 12% de nuevas cuentas en octubre, donde ya hay u$s 1.894 millones, y hasta ahora sólo se ha retirado de las cuentas u$s 410 millones, el equivalente a un 14%, ya que la mayoría de los fondos se están quedando en el sistema, en inversiones.

"Estamos observando una caída de depósitos en moneda extranjera menor al ritmo de suba previa. Una parte no menor de las salidas está destinada a cuentas en Alycs o bien a depósitos tradicionales. Los stocks invertidos hasta ahora en fondos comunes de inversión lucen estable", advierten.

Depósitos

Según el último dato oficial, los depósitos privados en dólares crecieron otros u$s 63 millones el miércoles pasado y registraron una expansión diaria en 3 de las últimas 4 ruedas, según un informa de la consultora 1816.

Es la tercera rueda en la que los depósitos en moneda extranjera crecen desde que se pueden retirar los dólares blanqueados del sistema. Así, el incremento neto acumulado desde el 14 de agosto asciende a u$s 11.892 millones.

Desde PPI alertan que este lunes comenzó a regir el nuevo esquema de pago de las importaciones. El plazo de pago para los bienes importados, excepto energía, bienes de la canasta básica e importaciones de Pymes, se reducirá de 60 días desde el ingreso en Aduana a 30 días.

Importaciones

Esto agregará una mayor presión a la demanda privada recién entre fines de noviembre y diciembre: "Por ende, hacia adelante, será clave ver si la oferta privada continúa manteniéndose en estos niveles elevados y compensando la mayor demanda privada, ya que es lo que permitirá que el BCRA siga comprando".

De momento, el BCRA puede comprar reservas porque la oferta privada continúa compensando la mayor demanda privada. El BCRA se beneficia de que la oferta privada está impulsada principalmente por flujos financieros.

Aquí jugó muy a favor el blanqueo, que permitió que aumentaran los préstamos en dólares y las colocaciones de ONs. Ambos proveen una oferta extraordinaria en el MULC. Otro factor que colabora es que el agro viene liquidando en contra de su estacionalidad.

La creciente expectativa de postergación de la salida del cepo hasta después de las elecciones de medio término incentiva la liquidación de los exportadores para colocarse en pesos (carry trade), detallan en PPI.