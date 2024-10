Cepo al dólar: el dato que pocos ven que podría ayudar a levantarlo, según Martín Redrado

Martín Redrado analizó la marcha del plan económico y consideró que el gobierno de Javier Milei tiene como "talón de Aquiles". el levantamiento del cepo al dólar, criticó que aún se mantengan las restricciones cambiaras y ponderó un dato financieron que, en su opinión, podría ayudar a acrecentar las reservas, necesaarias para avanzar en su eliminación.

El expresidente el Banco Central destacó la necesidad de "ajustar el tipo de cambio con el mismo énfasis con el que trabaja sobre el equilibrio fiscal" y lo justificó diciendo que, a largo plazo, ningún país del mundo ha logrado sostener un tipo de cambio fijo.

Para Redrado, las principales debilidades del sistema actual son la falta de reservas y el cepo cambiario. "Con cepo no tenemos inversiones y sin reservas tenemos dudas sobre la capacidad de pago de los vencimientos de deuda", dijo en una entrevista con LN+.

A su juicio, el Gobierno debería priorizar la corrección de la política cambiaria y la eliminación de las restricciones.

Restricciones cambiarias: el talón de Aquiles del Gobierno





En este sentido, Redrado criticó la postura del ministro de Economía, Luis Caputo , de mantener las restricciones cambiarias, identificándolo como el "talón de Aquiles" del plan económico.

Redrado subrayó que mantener un tipo de cambio fijo a largo plazo es inviable, sugiriendo que todos los países han adoptado un sistema de tipo de cambio flotante.

Asimismo, criticó la idea de replicar el modelo de los años 90, enfatizando la necesidad de adaptarse a las realidades económicas actuales.



Para eliminar el cepo, Redrado sugirió aumentar las reservas y simplificar el mercado cambiario, con una reducción gradual de las regulaciones.

"Démosle libertad a la gente para usar el dólar en lo que quiera", propuso, y abogó por un programa de desarrollo que fomente las exportaciones e inversiones, sustentado en cinco pilares clave: transformación impositiva, modernización laboral, mejora logística, reducción del costo crediticio y una política internacional enfocada en más exportaciones.

La "oportunidad" que hay en el blanqueo según Redrado





El economista también mencionó una "oportunidad" con el blanqueo de capitales, resaltando que desde el 15 de agosto, se han depositado más de u$s 12.000 millones en los bancos.

Sin embargo, en los últimos días, se han retirado u$s 300 millones en efectivo. De esos fondos, aún quedan u$s 10.000 millones en los bancos, con u$s 2000 millones accesibles.

"La clave es que estos recursos se conviertan en dólares productivos y se destinen a la economía real, posiblemente a través de préstamos", explicó.

En su análisis, Redrado se centró en la evolución de los préstamos en dólares, señalando que tras la devaluación de diciembre se había visto un aumento en los préstamos en pesos y una disminución en los que se otorgan en la moneda norteamericana, debido a la incertidumbre cambiaria y las tasas de interés más bajas en pesos.

Sin embargo, "ahora comenzó a haber un repunte en el crédito en dólares" enfatizó.

"En términos de reservas, esto significa que cuando un banco otorga un préstamo en dólares, sobre todo a exportadores de la Argentina, aumentan las reservas netas del Central. El camino es más préstamos al sector privado y una vuelta de tuerca al darle poder cancelatorio al dólar", concluyó.