Rebelión policial en Misiones: crece el conflicto y se suman nuevos sectores

La provincia de Misiones enfrenta una profunda crisis social y política debido a la intensificación del conflicto salarial iniciado por efectivos policiales. La última reunión entre los representantes de la policía y el gobierno provincial, encabezado por Hugo Passalacqua, finalizó sin acuerdo. Los policías rechazaron una oferta de aumento salarial del 20%, considerando que la inflación ya deterioró sus ingresos en un 160%.

Ramón Amarilla, vocero de los policías, advirtió el lunes que "incendiarán la provincia" si el gobierno no concede los aumentos solicitados. "Mañana bajará más personal del interior de la provincia", señaló Amarilla, anticipando una escalada del conflicto. "Acá se viene feo. Que se hagan responsables de la desidia que vive el pueblo misionero. Nosotros vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias".

El conflicto se agrava aún más con la adhesión de otros sectores al reclamo. Trabajadores de la salud, docentes, judiciales, estatales, ambulancieros y yerbateros se han unido a la protesta, formando un frente común en busca de mejoras salariales y laborales.

Amarilla sostuvo que "no hubo acuerdo ni habrá acuerdo porque no hay voluntad de los políticos de resolver el problema". Las declaraciones se produjeron después de la reunión con el gobierno provincial, que finalizó sin avances. "La propuesta de aumento del 20% es irrisoria. No han mejorado nada", afirmó.

El conflicto, que se viene desarrollando desde hace semanas, alcanzó un punto crítico en los últimos días. En conversación con Misiones Online, Amarilla reiteró que la oferta gubernamental fue considerada insuficiente por los manifestantes. "Es una vergüenza lo que nos ofrecieron, ya que no se asemeja a lo que necesita un oficial de policía para superar la línea de pobreza", exclamó.

La situación en Misiones no es aislada. Las provincias han enfrentado crisis sucesivas desde que el gobierno de Javier Milei lanzó una serie de ajustes que afectaron a los distritos provinciales. La falta de recursos y la creciente inflación han llevado a numerosos conflictos laborales en todo el país.

Durante el fin de semana, la situación se tornó aún más tensa. Una comisión judicial, respaldada por efectivos de las fuerzas federales, intentó implementar el protocolo anti piquete en la avenida Uruguay, donde los policías montaron su acampe. Los forcejeos se produjeron mientras los referentes policiales, Amarilla y Germán Palaveccino, negociaban con el comisario Gentili, designado por el comité de crisis encabezado por Patricia Bullrich y el jefe de la Policía, Sandro Martínez.

El gobierno de Misiones denunció a los efectivos policiales y penitenciarios por "sedición" y exigió la devolución de vehículos presuntamente robados por los manifestantes.

El Comité de Crisis, liderado por el gobernador Passalacqua, se reunió para determinar los pasos a seguir tras la denuncia. Además, los policías rebeldes enfrentan cargos por "robo y hurto calificado, incitación a la violencia, interrupción de comunicaciones y transporte", según confirmó el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez.

La protesta incluye no solo a policías en servicio, sino también a policías retirados y familiares de efectivos del interior. Exigen una recomposición salarial que permita a los agentes "superar la línea de pobreza y mantener a sus familias dignamente".

Quién es Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones

Hugo Passalacqua, candidato en las elecciones provinciales de Misiones, resultó electo como gobernador de la provincia en los comicios del domingo 7 de mayo del año pasado. Con experiencia en el sector público, Passalacqua es ex docente y licenciado en Ciencias Económicas. Anteriormente, ejerció como gobernador en el período 2015-2019.

Nacido el 17 de marzo de 1958, Passalacqua inició su carrera política como intendente del municipio de Leandro N. Alem en 1999. En 2007, fue designado como ministro de Educación de la provincia de Misiones, cargo que ocupó hasta 2011.

En 2011, Passalacqua fue elegido como vicegobernador de Misiones, acompañando a Maurice Closs en la fórmula gubernamental. Durante su gestión, trabajó en estrecha colaboración con el entonces gobernador en la implementación de políticas públicas para la provincia.



En 2015, Passalacqua fue electo gobernador de Misiones por primera vez, cargo que ocupó hasta 2019. Durante su mandato, se llevaron a cabo proyectos en áreas como educación, infraestructura y desarrollo social.

En las elecciones provinciales del 7 de mayo, Passalacqua se presentó nuevamente como candidato a gobernador de Misiones, logrando la victoria en los comicios y obteniendo un nuevo período de gobierno.