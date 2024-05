No hubo acuerdo salarial con la gobernación y los policías amenazaron con "incendiar la provincia"

La provincia de Misiones se encuentra sumida en una crisis por la escalada del reclamo salarial de los policías de ese distrito , que prometieron "incendiar la provincia" si es que la gobernación a cargo de Hugo Passalacqua no convalida los aumentos pretendidos por ese sector. Hasta hace un par de horas, también se manifestaban los trabajadores docentes, que finalmente llegaron a un acuerdo paritario.

Aquella advertencia fue lanzada por uno de los voceros de los policías, Ramón Amarilla, quien señaló que próximamente bajará "más personal del interior de la provincia" y que "acá se viene feo" . "Que se hagan responsables de la desidia que vive el pueblo misionero, nosotros vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias".

Las declaraciones fueron esgrimidas después de la reunión entre los delegados de la Policía y el Gobierno provincial, el cual finalizó sin acuerdo. Los manifestantes calificaron a la propuesta de 20% de aumento que llevó el Ejecutivo provincial de "irrisoria" y que "no han mejorado nada". "No va a haber porque no hay voluntad de los políticos de resolver esto".

Se trata de un conflicto que se viene desarrollando desde hace varias semanas pero que se agudizó en los últimos días, con un acampe que ya lleva cuatro días y que tiene como epicentro el Comando Radioeléctrico de Posadas. Este lugar es donde se han concentrado cada vez más empleados públicos, entre ellos los del sector docente , que pedían una suba significativa del su sueldo para estar más próximos a la Canasta Básica.

Esta tarde la gobernación de Passalacqua publicó un comunicado que anunciaba un aumento de los sueldos para los salarios públicos: "El Gobierno provincial otorgará un nuevo aumento en los sueldos para toda la administración pública (...), será la tercera actualización salarial que se concede en los últimos cuatro meses, siempre con fondos provinciales".

Según comunicó el ministro de Educación de la provincia, Ramiro Aranda, los gremios firmantes dieron el visto bueno de elevar a partir de mayo "el cargo testigo de maestra sin antigüedad a 400 mil pesos", mientras que el "docente de nivel primario sin antigüedad con dos cargos cobrará 800 mil pesos".

"Docentes de nivel secundario con 21 horas sin antigüedad cobrará 562.898 pesos y si tiene las 42 horas sin antigüedad cobrará 973.010 pesos; docentes de nivel superior por 30 horas sin antigüedad cobrará 893.719 pesos, pudiendo tomar 12 horas más secundaria", agregó.

Sin embargo, desde el ejecutivo misionero persiste la incertidumbre sobre lo que pueda acontecer en los próximos días si es que no se establece un acuerdo. Alegan que hay un recorte sustancial de los fondos que eran enviados desde Nación y que eso repercutió en que haya menos margen de maniobra para establecer aumentos.

Según un informe reciente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la inversión directa y las transferencias de capital a Misiones en abril variaron -97,3% interanual (ajustado por inflación), al igual de lo que sucede con el resto de los distritos del país. El cierre de la canilla de fondos desde Nación también se produce por los recortes en el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), las Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social (ANSeS).

Aun así, el oficialismo encarnado en el Frente Renovador para la Concordia -que tiene al exgobernador Carlos Rovira como principal articulador político- fue una de las provincias más beneficiadas por las tratativas de la Casa Rosada. Según pudo consignar elDiarioAR, hay un presunto acuerdo de $ 20.000 millones para reactivar la obra pública y ya se efectivizaron $ 1500 millones en concepto de ATN.





