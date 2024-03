Los dos impuestos "clave" de la rebelión fiscal y las 3 razones por las que subieron más de 200%

El tributarista César Litvin explicó cuáles son los dos impuestos "clave" por los que José Luis Espert llamó a la rebelión fiscal y las razones por las que subieron más de 200%. Además, lanzó una fuerte advertencia para los contribuyentes.

"Hay dos impuestos que afectan el bolsillo y las emociones de los bonaerenses: el impuesto inmobiliario y el impuesto a las patentes ", planteó el CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.

"El aumento es de más de 200% en algunos casos porque sacaron el beneficio de pago contado, de boleta contado y pago por débito automático, que tenía un descuento de 20%", explicó en una entrevista con TN.

Impuestos: cuáles son los municipios con las tasas más altas y cuánto crecieron

"Si la patente llega al 5% del valor del auto, en 20 años le regalo un auto al Estado", comparó.

Las consecuencias de una rebelión fiscal para el contribuyente





Litvin señaló que las cuatro razones que llevan a una rebelión fiscal son cuando hay una presión fiscal asfixiante, corrupción, despilfarro del gasto público y cuando la contraprestacion del estado no satisface las necesidades de salud, educación, infraestructura, etc.

" Es algo polémico y peligroso para el contribuyente . El sistema dice 'si quiere discutir, primero pague'. Hay que tener en cuenta esto si uno sigue el camino de la rebelión fiscal. Va a haber consecuencias. Hay que tener cuidado porque se juega la posibilidad de un embargo o un juicio largo ", advirtió.

La advertencia de un destacado tributarista por la rebelión fiscal: "Hay que tener cuidado..."

Espert llamó a los bonaerenses a no pagar más impuestos





El diputado nacional José Luis Espert llamó a los bonaerenses a no pagar más impuestos y convocó a una "rebelión fiscal con sentido común".

Durante una entrevista radial, y al hablar de los fondos que reclaman las provincias, Espert aseguró que lo único que les corresponde a las jurisdicciones es el monto por coparticipación y cargó contra Axel Kicillof por los aumentos en los impuestos residenciales, rurales y de patentes.

"En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, metieron un impuestazo y ni así les alcanza. Tienen que dejar de llorar y preocuparse por ver de dónde ajustar. Esos aumentos no hay que pagarlos", apuntó.

"No es rebelión fiscal, es rebelión fiscal con sentido común, por eso llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo. La única defensa que tememos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo a contrapartida de lo que pagamos, es no pagar los impuestos. Kicillof no nos da nada a cambio de eso, yo no los voy a pagar", agregó en diálogo con Radio Mitre.