Espert llamó a los bonaerenses a no pagar más impuestos: "Una rebelión fiscal con sentido común"

El diputado nacional y flamante integrante de La Libertad Avanza, José Luis Espert, llamó a los bonaerenses a no pagar más impuestos y convocó a una "rebelión fiscal con sentido común".

Durante una entrevista radial, y al hablar de los fondos que reclaman las provincias, Espert aseguró que lo único que les corresponde a las jurisdicciones es el monto por coparticipación y cargó contra Axel Kicillof por los aumentos en los impuestos residenciales, rurales y de patentes.

"En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, metieron un impuestazo y ni así les alcanza. Tienen que dejar de llorar y preocuparse por ver de dónde ajustar. Esos aumentos no hay que pagarlos", apuntó.

"No es rebelión fiscal, es rebelión fiscal con sentido común, por eso llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo. La única defensa que tememos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo a contrapartida de lo que pagamos, es no pagar los impuestos. Kicillof no nos da nada a cambio de eso, yo no los voy a pagar", agregó en diálogo con Radio Mitre.

"Yo soy productor rural y no voy a pagar, si quiere que los productores empecemos a analizar si pagamos o no el aumento, que nos eliminen el implementarlo, que es otra cuota que nos encajó el imbécil de Scioli hace varios años", sentenció.

Al ser cuestionado por la gravedad de sus palabras, Espert dijo que su rol como diputado nacional es "defender al pueblo de los políticos".

"Al pueblo se lo quieren fumar en pipa y yo no lo voy a permitir. Frente a un gobernador que tiene el instituto de salud del IOMA destruido, los caminos rurales y las rutas destruidas, la educación destruida, que estatizó mal YPF y nos obliga a pagar un juicio de 16 mil millones de dólares, ¿para qué vamos a pagarle impuestos y encima con aumentos a un inútil así?", cuestionó.

"Lo único que tenemos para defendernos los contribuyentes es no pagar impuestos cuando no nos dan a cambio lo que merecemos. Si no hacemos una rebelión fiscal, las cosas nunca van a terminar", insistió el liberal.

Espert reconoció que la PBA debería recibir más dinero por coparticipación, pero cuestionó la capacidad de Kicillof para gestionar el dinero.

"Yo no soy necio, a PBA hay que darle más coparticipación, por supuesto que sí, pero eso significa darle más plata al estado provincial, no darle plata a los bonaerenses, y Kicillof es un vampiro en un banco de sangre, yo le doy plata y se la mastica toda. Tiene todo destruido y caen 50 milímetros de lluvia y se le inunda todo el conurbano. Si le damos más plata no la van a administrar bien", aseveró.

DNU, Ganancias y jubilaciones

Además, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados se refirió al rechazo al DNU en la Cámara Alta y dijo que el oficialismo concentrará sus esfuerzos en "trabajar en otros proyectos de ley".

"Es una mala noticia lo del Senado, pero afortunadamente el DNU no se cayó del todo porque falta Diputados, y ahí se la vamos a pelear porque somos varios lo que tenemos claro que es una medida a favor de la gente", dijo.

Sobre el futuro del tratamiento del mega decreto, dijo que habría que preguntarle a Martín Menem qué planea hacer, y detalló: "Es probable que se comience a trabajar en otro proyecto de ley. Hay otras leyes que vienen próximamente que nos van a tener muy concentrados, como el paquete impositivo y la Ley Bases, nos vamos a dedicar a eso".

Espert también resaltó la importancia de cambiar el piso de Ganancias ("es una exigencia para ingresar a la OCDE", afirmó) y de avanzar con una reforma laboral para mejorar la situación de los jubilados. "Por más ajuste con IPC que hagamos, si no aumentamos la cantidad de trabajadores formales, a los jubilados los van a seguir estafando con los haberes", recalcó.