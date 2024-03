La riesgosa jugada de Kicillof en apoyo a Bullrich: el rol de otros gobernadores

Al crimen de Bruno, el playero de 25 años asesinado en el primer turno que cubrió de noche en una estación de servicio, le siguió una serie de amenazas extorsivas en Rosario adjudicadas a bandas de narcotraficantes. La lista de intimidaciones comenzó con una mujer que encontró un papel en el patio de su casa dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro; otra de recolectores de residuos y otras seis a encargados de distintas estaciones de servicio ubicadas en Santa Fe y Santo Tomé.

Aprovechando el asesinato ejecutado a sangre fría por un sicario, hubo varios llamados telefónicos en los que delincuentes que se identificaron como de la banda de Los Monos pidieron $ 200000 a cambio de no ser ejecutados.

Algo similar ocurrió en la vecina provincia de Córdoba, en la localidad de San Francisco donde la policía recibió amenazas con sello mafioso. La fiscalía general cordobesa solicitó más gendarmes para custodiar la ciudad ubicada en la frontera con Santa Fe y refuerzos de la División de Inteligencia Antiterrorista de la Policía provincial.

En ese contexto la primera provincia en ofrecer ayuda a Santa Fe fue la de Buenos Aires y de inmediato se sumaron la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. En todos los casos, explicaron a El Cronista, no se trata solo una cuestión solidaria sino de un intento por coordinar esfuerzos para frenar un flagelo que tiene epicentro en Rosario pero que puede replicarse con la misma fuerza en el resto del país. Por conectividad y concentración de población probablemente esos distritos podrían recibir el impacto de un contagio no deseado.

El auxilio de Kicillof

En la feria Expoagro el gobernador Kicillof conversó la semana pasada con Maximiliano Pullaro

Desde que arrancó su segundo mandato Axel Kicillof tiene diálogo directo con sus pares, incluso de otras fuerzas políticas. Con el radical santafesino habla frecuentemente y lo hizo largamente el viernes último, día en que el gobernador faltó a la cita en Casa Rosada ocupado en el nuevo crimen que enlutó a Rosario.

Volvieron a hablar durante el fin de semana y este martes el ministro provincial Javier Alonso y el exministro Sergio Berni se reunieron con la ministra Patricia Bullrich que acababa de regresar de territorio santafesino. A Pullaro y a Bullrich le ofrecieron 80 patrulleros, tres minibuses, drones de tecnología superior a la de otras fuerzas y helicópteros. Para que viaje personal policial de la Bonaerense a Santa Fe hacen falta otras autorizaciones aunque ya prometieron 400 integrantes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

En La Plata señalaron a El Cronista que esta es por lo menos la tercera vez en pocos meses que Buenos Aires asiste a distritos de otro signo político. Ocurrió en los incendios de Corrientes el año pasado y este año en los incendios de Chubut. El caso rosarino es más delicado porque la provincia considera que proteger, colaborar y coordinar con sus vecinos es un acto de defensa propia. Incluso dos años atrás hubo un operativo antidrogas conjunto.

"Buenos Aires y Rosario es una ruta caliente en la que trabajamos y tenemos previsto en el próximo mes elevar a 7000 el número de policías de las fuerzas de operaciones especiales", detalló Javier Alonso. Fuentes de su ministerio aclararon que "estamos en condiciones de cubrir el territorio -por Buenos Aires- y se pueden dar además recursos para la acción conjunta".

Alonso fue la mano derecha de Berni hasta que el exministro dejó Seguridad. Nunca dejó de ser la voz de consulta de Kicillof y para legitimar esa asesoría al ahora senador provincial fue designado Rector del Instituto Universitario Policial Juan Vucetich. La crisis rosarina reveló no solo que sigue detrás de la gestión sino también el muy buen vínculo que siempre tuvo con Bullrich.

Córdoba se suma al despliegue

Juan Pablo Quinteros y Pablo Cococcini, ministros de Justicia y Seguridad de Córdoba y Santa Fe

El caso de Córdoba es similar. Junto a Santa Fe y Entre Ríos trabajan desde principio de año en una estrategia de seguridad coordinada en la región centro del país, bloque en el que Pullaro ejerce la presidencia.

Dos semanas atrás justamente hubo una reunión de ministros de Seguridad y este miércoles el cordobés Juan Pablo Quinteros viajó para reunirse con su par santafesino Pablo Cococcioni. En nombre del gobernador cordobés Martín Llaryora se supo a disposición y ayer mismo empezaron a coordinar acciones y a reforzar la seguridad en zonas limítrofes.

Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la seguridad, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la ciudad de #Rosario.

"En esto no hay bandería, no tiene que haber diferencia en tema seguridad. Los rosarinos lo están viviendo en carne propia y no podemos hacer distinción de ninguna manera. Cada uno tiene que poner todo lo que pueda al servicio de restituir el orden y la paz social", dijo Quinteros a quien acompañaron los jefes de la policía de Córdoba, Héctor Gutiérrez y el jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico Francisco Adrián Salcedo.

Distinto es el caso de Entre Ríos donde el gobernador Rogelio Frigerio (PRO) admite la falta de recursos por las que responsabiliza a su antecesor el peronista Gustavo Bordet. En su gabinete el ministro de Justicia y Seguridad es el funcionario de más alto perfil y conocimiento. Néstor Roncaglia fue jefe de la Policía Federal durante el gobierno de Mauricio Macri.

La Ciudad de Buenos Aires también se puso a disposición de Santa Fe y ofreció recursos. Sin embargo, fuentes del área en CABA, indicaron a este diario que el gobierno de Jorge Macri sigue con atención la situación que ya "convenientemente" cuenta con colaboración tanto del Ministerio de Seguridad de la Nación como de provincias limítrofes.

Unánime apoyo y advertencia

De todos modos en la respuesta política a la crisis hubo unanimidad. Los gobernadores apoyaron a Pullaro y apuntaron críticamente a Javier Milei que había señalado como un problema provincial la inseguridad asociada al narcotráfico.

Los Gobernadores de las provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresamos nuestro acompañamiento y nuestra decisión de colaboración con el pueblo de Santa Fe y su gobernador, @maxipullaro, en la lucha contra el narcotráfico. Un problema federal que... pic.twitter.com/Ogy6BjPtWY — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 13, 2024

En el chat de las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires se redactó un comunicado que se sumó al de los patagónicos de la semana pasada. Otra cosa que piden algunos gobernadores es que los dejen trabajar en las causas de narcomenudeo. La explicación es que al pasar los casos al fuero federal se pierde la posibilidad de coordinar y trabajar en conjunto.

Kicillof lo reiteró en varias entrevistas: "Necesitamos que el tratamiento de los delitos vinculados al narcotráfico, a los delitos complejos y al narcomenudeo se vuelvan a integrar" alzó la voz e insistió en la responsabilidad de las fuerzas federales.