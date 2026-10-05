La presión tributaria municipal presenta diferencias entre los distritos de la provincia de Buenos Aires.

Un relevamiento sobre 52 municipios calculó un índice para comparar el peso de las principales tasas que alcanzan a las actividades comerciales, industriales y de servicios.

El promedio de los municipios analizados se ubicó en 1,46%. Por encima de ese nivel aparecen 18 distritos, mientras que otros registraron una presión considerablemente menor.

Hurlingham encabeza el ranking, con 3,16%, seguido por Lanús, con 3,07%, y Marcos Paz, con 2,88%.

En el extremo inferior se encuentran San Pedro, con 0,52%, Tres de Febrero, con 0,55%, y Chivilcoy, con 0,75%.

El relevamiento fue realizado por Menos Impuestos y toma como referencia las ordenanzas tributarias municipales vigentes a junio de 2026.

Hurlingham, Lanús y Marco Paz lideran el ranking

Los mayores niveles de presión tributaria se concentran en los primeros puestos del ranking.

Hurlingham registra un índice de 3,16%, el valor más elevado entre los 52 municipios relevados. En segundo lugar, aparece Lanús, con 3,07%, mientras que Marcos Paz alcanza el 2,88%.

El listado continúa con Bahía Blanca (2,77%), Morón (2,65%), La Plata (2,61%), La Matanza (2,57%), Quilmes (2,54%) y Pilar (2,39%).

También superan el promedio de 1,46% Moreno (2,14%), Berisso (2,11%), Escobar (2,08%), Ituzaingó (2%), General San Martín (1,92%), Lomas de Zamora (1,92%), General Pueyrredón (1,90%), Mercedes (1,88%) y Cañuelas (1,83%).

En total, son 18 los municipios que se encuentran por encima del promedio.

Municipios con mayor presión fiscal. Captura de Menos Impuestos

Cómo se mide la presión tributaria

El porcentaje utilizado en el ranking no corresponde a una única tasa municipal. Es un indicador comparativo elaborado a partir de cinco tributos vinculados con distintas actividades económicas.

La metodología considera las tasas correspondientes a Banca Minorista, Hipermercado, Industria, Comercio y Comercio Mayorista. Sobre ese cálculo se incorporan, cuando corresponde, la Tasa Vial y la Tasa de Habilitación.

Por eso, el índice permite comparar la carga tributaria municipal bajo un mismo criterio, pero no representa necesariamente el monto final que paga una empresa o comercio determinado. La carga efectiva depende de la actividad, la facturación, la ubicación y las características de cada ordenanza.

Cuáles son los municipios con menor presión tributaria

En el otro extremo del ranking se encuentran los distritos con los índices más bajos. San Pedro ocupa el último lugar, con 0,52%, seguido por Tres de Febrero (0,55%) y Chivilcoy (0,75%).

Más atrás aparecen Presidente Perón (0,76%), Necochea (0,92%), Ensenada (0,95%), Zárate (0,98%) y Tandil (0,99%).

Entre los municipios del conurbano también se encuentran en esta franja Esteban Echeverría (1,13%), Merlo (1,22%), Almirante Brown (1,24%) y Malvinas Argentinas (1,24%).

Municipios con menor presión fiscal. Captura de pantalla de Más Impuestos

Qué municipios se ubican cerca del promedio

Un grupo de distritos presenta valores cercanos al promedio general de 1,46%.

Entre ellos se encuentran La Costa (1,74%), Coronel Rosales (1,67%), Tigre (1,63%), Berazategui (1,56%), Pergamino (1,52%) y Vicente López (1,50%).

También aparecen Campana (1,48%), Avellaneda (1,46%), San Fernando (1,46%), San Nicolás (1,42%), Olavarría (1,37%), San Isidro (1,36%), José C. Paz (1,35%), San Vicente (1,34%), Ezeiza (1,34%), San Miguel (1,34%), General Rodríguez (1,30%), Junín (1,29%) y Florencio Varela (1,29%).