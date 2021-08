Randazzo y un spot con Cristina de personaje: ¿fue realmente así el diálogo cuando rechazó la candidatura a gobernador?

-Oíme Florencio, estuve pensando: vas para gobernador y no a las PASO como presidente.

-Cristina, me diste tu palabra.

-Me importa un c...(pip) la palabra. Si vas como gobernador, ganás.

-Pero a mí sí me importa la palabra. Yo cumplo. Por eso, yo puedo ser Presidente y Daniel no.

-Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontrac (pip) en todos y la p (pip) madre.

Este dialogo forma parte del spot de Florencio Randazzo que comenzará a emitirse el próximo domingo, como marca el cronograma electoral, al igual que las demás piezas audiovisuales de los otros espacios.



Con una imitadora de Cristina Fernández de Kirchner , el actual precandidato a diputado nacional por Vamos con Vos, recrea la supuesta charla que ambos mantuvieron en junio de 2015, cuando la entonces Presidenta bendijo como postulante oficial al gobernador Daniel Scioli y no permitió las internas en el Frente para la Victoria, como le reclamaba su ministro del Interior y Transporte.

El ofrecimiento cristinista a ser candidato a mandatario bonaerense no era un secreto ni mucho menos. "Florencio Randazzo ha desistido de participar como precandidato a Presidente de la nación por el Frente para la Victoria y no ha querido participar como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. No obstante, sigue como ministro", anunció aquella tarde el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Fue precisamente el quilmeño uno de los dos candidatos de aquellas PASO a gobernador: superó en una cruda interna a Julián Domínguez pero en las generales perdió contra María Eugenia Vidal. Con ballottage, Scioli también caería frente a Mauricio Macri.

Lo novedoso del spot, más allá del uso de una imitadora, es que revela el contenido del supuesto dialogo. "Le dijo que no a Cristina; te dijo que sí a vos. No todos son lo mismo. Florencio hace bien", cierra la propaganda.

Justo en el día que regresó al Instituto Patria desde la pandemia, cerca de la Vicepresidenta no realizaron comentarios.