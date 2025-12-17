La licencia de conducir es un documento clave para circular en Argentina y debe renovarse periódicamente según la edad del titular.

El trámite de renovación suele incluir el pago de tasas y un examen psicofísico, pero en una ciudad de la provincia de Buenos Aires se sumará un requisito adicional.

¿Cuál es el nuevo requisito para renovar el registro?

En Tres Arroyos, todos los conductores que deban renovar el carnet de conducir tendrán que rendir obligatoriamente un examen teórico. La medida, anunciada por la Secretaría de Seguridad, regirá a partir del 1° de enero de 2026.

La prueba constará de 30 preguntas aleatorias tomadas de una batería de 120, y se necesitará un 85% de respuestas correctas para aprobar. Si el examen no se aprueba, el segundo cuestionario será completamente distinto , explicó María Paz López Peralta, directora de Coordinación Administrativa.

“Por eso es clave estudiar el material disponible en el campus de CRESTA (campus.cresta.edu.ar), donde encontrarán videos, guías y toda la bibliografía”, agregó la funcionaria.

Además, el secretario del área municipal, Juan Apolonio, adelantó que se habilitará una autoescuela municipal para que quienes no tengan vehículo puedan practicar con unidades provistas por el municipio.

Cómo renovar la licencia de conducir en Tres Arroyos

Quien deba renovar el registro tiene hasta 90 días posteriores al vencimiento para realizar el trámite. Pasado este tiempo deberá iniciar el trámite de obtención de licencia de conducir como original y rendir los exámenes teórico y práctico.

El trámite se gestiona en la Secretaría de Seguridad (Castelli 745), de lunes a viernes de 08:30 a 13:30.

Los requisitos para renovar la licencias son:

Curso teórico en el Campus Cresta del moto vehículo o vehículo que desea conducir.

Saber leer.

Sellados y pago de los mismos.

Foto, huellas y ddjj.

Examen psicofísico.

Examen teórico.

¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducir en Tres Arroyos?

El costo depende de la vigencia del documento: