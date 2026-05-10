La licencia de conducir se considera uno de los documentos más relevantes en el país, ya que no solo faculta para conducir, sino que también se emplea como identificación oficial en Estados Unidos. Varios estados han modificado sus normativas con el propósito de fortalecer la seguridad vial. Actualmente, diversas jurisdicciones han establecido criterios para identificar a aquellos conductores que no pueden volver a renovar este documento. Las personas afectadas deberán cumplir con una normativa esencial para obtener la autorización del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). En caso contrario, no podrán volver a conducir un auto. Con la finalidad de mitigar los siniestros viales, las autoridades del DMV en ciertos estados han implementado medidas de seguridad adicionales. Una de las más relevantes se dirige a los conductores mayores de 65 años de edad. Las personas en esta categoría podrán renovar su documento únicamente de forma presencial. Esto implica que no tendrán acceso a la modalidad virtual para mantener la validez de dicho documento. Este ajuste tiene como objetivo asegurar que los individuos de edad avanzada cumplan con estándares de seguridad al conducir, lo que permite una verificación directa de su capacidad física y visual.