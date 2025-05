El candidato que promete remedios y motosierra: "No quiero ser el legislador del Presidente"

Marcelo Peretta, el titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), encabeza una de las 17 listas que compiten por bancas en la Legislatura Porteña y lo hace con un discurso en el que critica a los espacios mayoritarios por el estado de la Ciudad, al tiempo que pone el acento sobre el costo de la salud en el distrito con mejor PBI per cápita del país.

"Remedios para CABA" se llama el espacio que presenta al debutante candidato electoral que, entre otras propuestas, quiere que los jubilados no paguen el "ABL" y apunta contra el tamaño del Estado. En diálogo con El Cronista, Peretta fustiga a los laboratorios y propone ampliar la oferta de medicamentos para abaratarlos, tal como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos.

- Usted ha tenido participación política y sindical con anterioridad ¿Cómo fue hacer esta esta campaña que termina en unos días?

-Mira, primero en lo personal una experiencia maravillosa. Estoy aprendiendo muchas cosas. Si bien tengo experiencia, yo ya había recorrido la Ciudad y aparte la conozco porque nací acá, es distinto cuando la recorrés políticamente, tenés que escuchar a la gente, tenés que marcar la diferencia en los distintos barrios, escuchar y atender las necesidades que tienen.

-¿Cuáles fueron los principales reclamos que recibió en el diálogo con la gente?

-¿Qué me dice la gente? Obviamente que está muy afectada por la política . Cuando vos los encaras, el volante no te lo quieren recibir. 'En la política son todos ladrones', dicen. Pagas el precio del mal trabajo de la otra política que sigue trabajando mal, porque si vos analizas en este momento lo que está haciendo tanto La Libertad Avanza como el macrismo, como el kirchnerismo es nacionalizar una elección local , no hablar de los verdaderos problemas de los porteños. Entonces claro, la gente está harta.

- Por su profesión, una parte de su propuesta apunta al campo de la salud y los medicamentos, ¿de qué se trata?

- Yo soy bioquímico farmacéutico. La verdad, los medicamentos no se pueden pagar. La gente te dice que el precio es una estafa, o que dejó la prepaga o que la tía tiene cáncer, no puede pagar y sacaron todo. O sea, te ponés a hablar y entran a contarte un montón de preocupaciones que tienen y ahí es donde entra nuestra propuesta. Yo veo ahí que yo tengo una oportunidad porque sé del tema y me ven que conozco el tema, que voy a enfrentar a las corporaciones. Algunos me dicen, 'pero vos, ¿sabes con qué te están metiendo? Te estás metiendo con la mafia'. Claro. Sé que es una mafia, sé que es una corporación y sé lo que le pasó a Illia, pero yo justamente quiero seguir su legado. Quiero combatir estas mafias, quiero romper estos monopolios, quiero bajar el precio de los medicamentos.

-Sus propuestas de ampliar la oferta de medicamentos para lograr una mayor competencia es similar a lo que anunció el presidente estadounidense Donald Trump, ¿lo ve viable a escala de la Ciudad?

-Cuando yo veía allá en el Breaking News las noticias de Estados Unidos sobre el decreto de Donald Trump para bajar el precio de los Estados Unidos, ví que es exactamente lo mismo que yo propongo para acá va. Más competencia, más producción y actores. Él lo propone en distintos estados de Estados Unidos, yo acá en Villa Lugano. Hay 21 hectáreas para instalar laboratorios. Vamos a promover la instalación real de laboratorios y, a partir de ahí, inventar la competencia. Alguien tiene que ser el David que enfrente a estos monstruos. Estos Goliat que hace 30 años por lo menos se ríen de la gente, se han enriquecido, con el macrismo y ahora con el liberalismo en base a empobrecer a la gente

-Este problema es de larga data, ¿se profundizó en este último tiempo?

-Este año y medio empeoró. Eso es un dato objetivo. Le quitan la cobertura de 150 drogas que tenían sin cargo a los abuelos que son los más necesitan medicamentos. Y en el mismo momento aumentan los medicamentos por encima de la inflación. El IPC mide solamente 20 medicamentos, pero hay 20.000 medicamentos. Es obvio que es un dato mentiroso, cuando la inflación fue el 3,4% -que para mí también mentirosa- la real de los medicamentos fue 5,2%.

-¿Usted se define como una oposición a todos los oficialismos, tanto Mileia nivel nacional como el de Macri en la Ciudad?

-Y también del kirchnerismo. Todos ellos son los verdaderos culpables de la Ciudad que sufre, que está insegura, sin trabajo, sin salud. La Ciudad tiene olor a pis y es culpa de ellos también. A ver si entendemos, ellos son los que la mal administraron. Que tenga 500.000 porteños que viven de changas, es culpa de ellos también. Y que no discutamos los verdaderos problemas de trabajo, de salud y de seguridad que tiene porteños, culpa de ellos y quieren volver a mentir. Yo me acuerdo cuando por primera vez el Kirchnerismo puso a la actriz Nacha Guevara en una lista, digamos, ficticia. Y después lo repitieron todos. Y ahora el mileísmo hace lo mismo. A Milei lo conozco. Fue mi amigo durante mucho tiempo, éramos panelistas con Mauro. Él hace lo mismo ahora. Vende los cargos, lo cual es una estafa tremenda. La lista de legisladores porteños está tarifada. O sea, de los seis primeros, tres candidaturas están vendidas

-¿Cómo puede resumir su propuesta para que lleguen inversiones nuevas a la Ciudad?

-Yo promuevo que vengan a producir y trabajar acá. Habilitación rápida. No que bajás impuestos para que pongas 4 millones de dólares por el RIGI en un banco y después te lo llevas a la noche y que me dé para que cierre el balance. Vení e instalate, yo te libero los impuestos del primer año, pero vení e instalate. Economía real.

-Usted habla de la necesidad de achicar al estado para fortalecerlo. ¿Cómo se aplica esa idea a la Ciudad de Buenos Aires que tiene un Estado importante con hospitales y escuelas, por ejemplo...

-Hay que achicar el estado de CABA. Eso es una definición. La Ciudad es tan burocrática como la Nación. Tiene 105 comuneros que cobran $4,5 millones y no hacen nada. Tiene 120 000 empleados. Tiene 1200 empleados en la Legislatura Porteña, para un poco. Son 60 legisladores, o sea, le pagamos una pyme a cada uno. Con la nuestra. Supuestamente Macri es de derecha y no bajó los impuestos. Si no bajaste un impuesto en estos 18 años y ahora invitás a la gente a que te vote porque ahora sí lo vas a hacer. Mi propuesta también es eximir a los jubilados del ABL. Esa plata va al consumo esa plata y no a la tesorería para aumentar el gasto público. A ver si entendemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene mucha plata, con lo cual no tiene excusa para estar tan mal.

-Usted es uno de los candidatos de los partidos chicos que aspiran a llegar al 3% para poder ingresar a la Legislatura, ¿cómo convence a los vecinos para que le den la oportunidad en lugar de otras opciones tradicionales?