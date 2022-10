Quiénes son los cinco Diputados del oficialismo que se opusieron a que el Poder Judicial pague Ganancias

El Frente de Todos consiguió una amplia mayoría en general con apoyo de aliados de partidos provinciales, la UCR, Evolución Radical y el Interbloque Federal. El PRO se abstuvo y la Coalición Cívica lo rechazó.

Ganancias dividió al Gobierno: por qué Máximo Kirchner no dio quórum y hubo cinco Diputados díscolos



Pero el oficialismo debió retirar el artículo de las retenciones y perdió la pulseada con en el Poder Judicial. Al punto de que cinco representantes del FdT se pronunciaron en contra de ese punto.

El sindicalismo peronista resistió el artículo 100 que alcanzaba a todo el Poder Judicial. Vanesa Siley, de La Cámpora y del gremio Sitraju, habló antes en el recinto: " Yo no voy a defender a los jueces, nunca los he defendido , yo defiendo trabajadores y trabajadoras desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos del universo imponible Poder Judicial tenemos que distinguir que ahí adentro hay trabajadores y que esa masa total representa el 96% del Poder Judicial Federal que no negocia salarios porque no tiene paritarias y porque no tiene convenio colectivo".



Como ella su colega sindicalista bancario Carlos Cisneros (Frente de Todos de Tucumán), señaló que "siempre sostuve que el salario no es ganancia". "Los que trabajan ahí -señaló sobre el Poder Judicial- nos son todos jueces y, vale recordarlo, yo soy coherente".

Después de su discurso Siley subió al despacho de Máximo Kirchner junto a los diputados de extracción sindical. Fueron el cordobés Pablo Carro -con el termo y el mate siempre en las manos-; el bancario Sergio Palazzo; Hugo Yasky de la CTA; la gráfica María Rosa Martínez y Claudia Omaechea, de la Corriente Federal de los Trabajadores. La reunión duró cerca de una hora. Siley, Palazzo, Yasky, Ormaechea y Cisneros votaron en contra del artículo 100.

En resumen, los que legisladores oficialistas que colaboraron para bochar el artículo fueron: Vanesa Siley (judiciales), María Rosa Martínez (gráficos) y los bancarios Sergio Palazzo, Claudia Ormachea y Carlos Cisneros.