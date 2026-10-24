Midieron a Milei y a Kicillof para las elecciones 2027: cómo le iría al Presidente en un balotaje, según la última encuesta

La distancia entre el respaldo a un candidato y el que obtiene la fuerza política que representa es una variable conocida de la política argentina. La crisis de representación de los partidos y la fuerte personalización de la competencia electoral hacen que ambas preferencias no siempre coincidan. En cada elección, esa diferencia puede tener efectos distintos sobre el mapa político.

Una encuesta nacional de Proyección Consultores da cuenta de ese fenómeno. Cuando pregunta por espacios políticos, La Libertad Avanza obtiene el 37,8% de la intención de voto y Fuerza Patria, el 35,9%. En cambio, al medir candidatos presidenciales, Javier Milei alcanza el 37% y Axel Kicillof, el 31,6%.

Así, la distancia entre ambos pasa de 1,9 puntos en la medición por espacios a 5,4 puntos en la consulta individual.

Para Manuel Zunino, director de Proyección Consultores, la diferencia responde a “la personalización de la política y la crisis de las identidades partidarias”, aunque advirtió que el fenómeno no impacta de la misma manera en todos los espacios.

“Milei es un partido de candidato y su centralidad es absoluta, al punto de que La Libertad Avanza, como espacio o como marca, probablemente no pueda trascenderlo”, explicó Zunino a El Cronista.

El consultor apuntó así a una diferencia que también se observa en los resultados de octubre: la ventaja de Milei sobre Axel Kicillof en la medición por candidatos es mayor que la distancia entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria cuando se consulta por espacios políticos. A su entender, en esta última comparación también influye que “incluimos al PRO, que le resta algunos puntos” a la marca oficialista.

La diferencia también aparece en la izquierda: Myriam Bregman obtiene el 7,4% cuando la consulta es por candidatos, frente al 2,9% del Frente de Izquierda en la pregunta por espacios. Así, la misma dinámica que favorece a Milei contra Kicillof abre la puerta a la emergencia de una opción más radicalmente opositora que también salta las fronteras partidarias con una intención de voto significativa.

Zunino señaló que la situación de Axel Kicillof es diferente a la de Milei porque el gobernador bonaerense está más ligado a una identidad política preexistente. “Kicillof, en cambio, es una figura más vinculada a una tradición partidaria y a un espacio previo a él. Por eso rinde prácticamente lo mismo que el peronismo”, sostuvo.

El director de Proyección agregó que, en la medición por candidatos, Bregman “capta algo de ese voto peronista”. Esa dinámica, consideró, contribuye a sostener el respaldo a Kicillof y al espacio que representa, aunque introduce un matiz en la comparación entre las preferencias por dirigentes y las que se expresan por partidos.

Partidos versus candidatos: qué dicen las encuestas

La comparación con mediciones anteriores de la misma consultora muestra que la diferencia entre candidatos y espacios no es nueva, aunque sus efectos varían.

En mayo, el peronismo aventajó a La Libertad Avanza por 3,7 puntos en la intención de voto por espacios, pero Milei y Kicillof quedaron prácticamente empatados cuando se preguntó por candidatos: 33,5% contra 33,1%. En agosto, el peronismo volvió a quedar por delante como espacio, por 36,6% a 32,5%, mientras que Milei superó a Kicillof por cuatro puntos en la medición individual.

Ahora, en octubre, La Libertad Avanza quedó arriba por 1,9 puntos como espacio y la diferencia entre Milei y Kicillof se amplió a 5,4 puntos.

Otros sondeos también registraron diferencias entre la intención de voto por dirigentes y por espacios, aunque no siempre con el mismo resultado. En mayo, QSocial midió a Milei cuatro puntos por encima de Kicillof como candidatos, mientras que en la consulta por espacios La Libertad Avanza obtuvo el 26%, frente al 23% del peronismo y el 9% del kirchnerismo, medidos por separado. En julio, Milei y Kicillof quedaron empatados en el escenario individual, mientras que LLA y el peronismo también igualaron en la medición por espacios.

Intención de voto: cómo se ubican las principales fuerzas

Detrás de La Libertad Avanza y Fuerza Patria, la encuesta registró al PRO con el 4,2% y a Provincias Unidas con el 4,1%. El Frente de Izquierda obtuvo el 2,9%, mientras que el 15,1% optó por el voto en blanco o nulo.

La consultora también midió un eventual balotaje entre Milei y Kicillof. En ese escenario, el Presidente obtuvo el 41% y el gobernador bonaerense, el 39,1%. El 13,4% elegiría el voto en blanco o nulo y el 6,5% no definió su respuesta.

Bregman y una izquierda que no equivale a todo el electorado progresista

El resultado de Bregman aparece en un escenario en el que buena parte de la agenda pública gira alrededor de temas asociados históricamente con la derecha, como el ajuste del gasto, el equilibrio fiscal, la reforma laboral y el papel del Estado. Ese predominio no implica que las posiciones políticas de la sociedad se ordenen de manera idéntica a la agenda del Gobierno. En ese contexto, resulta relevante observar, además, cómo se identifican ideológicamente los ciudadanos y hasta qué punto esa identificación se traduce en preferencias electorales.

En la página 22 de su informe, Proyección Consultores preguntó: “¿Dónde se ubicaría usted ideológicamente según la siguiente escala?”. El 27,3% se ubicó en la derecha, el 16,1% en el centro y un nada desdeñable 17,6% en la izquierda. Sin embargo, este último porcentaje reúne dos categorías diferentes, cuyo maridaje se ha mostrado, a lo largo de la historia, cambiante: según Proyección, el 5,3% se identificó específicamente con la izquierda y el 12,3% eligió la centroizquierda.

La distinción no es menor en la política argentina. Aunque la izquierda y la centroizquierda pueden coincidir en determinadas movilizaciones, reclamos o posiciones frente al Gobierno, no constituyen necesariamente un mismo espacio político ni comparten siempre las mismas estrategias, propuestas o alianzas electorales. El Frente de Izquierda buscó siempre una identidad propia, mientras que otros sectores opositores —incluidas corrientes vinculadas al peronismo— pueden ubicarse en la centroizquierda sin reconocerse dentro de ese espacio.

La encuesta también registró la imagen de los dirigentes. Bregman reunió un 36% de valoraciones positivas y un 31,1% de negativas. En su caso, el 13,6% no supo evaluarla y el 19,2% declaró no conocerla. Milei, en tanto, obtuvo un 41,9% de imagen positiva y un 55,2% negativa.

La economía, entre las principales preocupaciones

El relevamiento mostró que las dificultades económicas siguen entre las preocupaciones centrales. El 51,3% mencionó los bajos ingresos personales o familiares entre sus principales problemas; el 40,5% señaló la inseguridad y el delito, y el 29,2%, la inflación y los precios. La corrupción política reunió el 27,3% y la pérdida de empleo o la desocupación, el 23,5%.

En la evaluación de la situación económica, el 57,8% consideró que la Argentina atraviesa una crisis. Otro 36,9% habló de dificultades económicas, pero no de una crisis, mientras que el 5,3% describió una situación normal o estable.

La evaluación del Gobierno también mostró un balance negativo: el 52,4% calificó su gestión de manera negativa y el 42% de manera positiva. Además, el 60,3% sostuvo que las políticas oficiales tuvieron un impacto negativo en su situación personal o familiar.

Qué quiere el electorado para 2027

Al consultar por las preferencias para 2027, el 26,3% se inclinó por la continuidad del Gobierno de Milei, mientras que el 13,9% eligió la continuidad, pero con otro equipo y cambios en las políticas. En cambio, el 38,3% prefirió un nuevo Gobierno de otro espacio cercano al peronismo y el 12,9%, uno de un espacio no peronista. El 8,7% no respondió.

El estudio de Proyección Consultores se realizó entre el 1 y el 13 de octubre de 2026, sobre 1.231 casos efectivos de personas mayores de 16 años residentes en la Argentina. Se aplicó un cuestionario online y se ajustó la muestra por sexo, edad, educación, región y voto anterior. El informe consignó un margen de error de 2,79%, con un nivel de confianza del 95%.