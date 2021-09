Qué salarios van a dejar de pagar Impuesto a las Ganancias si se sube el Mínimo no Imponible

El Gobierno está a punto de anunciar un nuevo incremento en el piso del Impuesto a las Ganancias. Fijado en abril en $ 150.000 brutos, la intención oficial es llevarlo a entre $ 175.000 y 185.000 (un aumento de entre el 16 y el 23%).

Las paritarias y el impacto de la inflación hicieron que muchos de los que se habían visto beneficiados con el incremento del piso ya estén tributando nuevamente. La intención es que ese cerca de millón de asalariados vuelva a quedar exento del impuesto. De esta manera, el impuesto se les empezará a cobrar a aquellos que hoy tengan un salario en mano de entre $ 145.250 y $ 153.550 .

Con el piso actual, hay una serie de deducciones especiales para quienes están entre los $ 150.000 y $ 175000. En el Gobierno sostienen que ese beneficio se mantendrá para ayudar a mitigar el impacto en los primeros escalones.

Sin embargo, esta modificación al impuesto no implica una suba del mínimo no imponible. La ley reforma aprobada por el Congreso en abril solo estableció un nuevo piso y no actualizó la tabla del impuesto. Hoy la escala empieza en una alícuota del 5% y termina en el 35% .

Se espera que en esta oportunidad se repita la estrategia anterior. Así, solo se aumentará el salario a partir del que se empieza a tributar, pero no se tocarán las escalas de la tabla.