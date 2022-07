Para el director del Museo del Holocausto, el Gobierno tiene una "actitud ambigua"

"Considero que hay una actitud ambigua del Gobierno argentino, que por un lado condena al terrorismo y por el otro no persigue a los responsables del atentado contra la AMIA", le dijo Dani Dayan, el presidente del Museo del Holocausto, a Alberto Fernández, en una reunión que mantuvieron ayer en Casa Rosada.

"Si se dice 'Nunca más' y de algún modo se avala el régimen iraní, que es claramente antisemita, hay algo de hipocresía", agregó el argentino que hace pocos meses dirige Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá, el asesinato de 6 millones de judíos.

De visita a la Argentina para asistir al Foro contra el Antisemitismo que organizó el Congreso Judío Latinoamericano, realizado en paralelo al homenaje a las víctimas del 28º aniversario del atentado a la AMIA, Dayan tuvo una intensa agenda, acorde con el interés que el Estado de Israel tiene con nuestro país, dada la gran cantidad de judíos que viven en la Argentina.

En particular, el Yad Vashen tiene como objetivo central relevar los documentos de la inmigración judía, para lo cual firmó un convenio entre el Archivo General de la Nación, que depende del Ministerio del Interior. De algún modo, se trata de una continuación del vínculo que se generó con el viaje de Wado de Pedro en el pasado mes de abril junto a 10 gobernadores y representantes de provincias, cuando recorrieron el Museo y allí el Ministro se comprometió a intercambiar información sobre la persecución y genocidio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

En el acto donde se firmó el convenio estuvo presente la embajadora de Israel, Galit Ronen (que vuelve a su país el próximo domingo) y el presidente del Museo del Holocausto en la Argentina, Marcelo Mindlin, además de Claudio Epelbaum, titular del Congreso Judío Latinoamericano.

Ayer, Dayan firmó una declaración con el ministro de Educación, Jaime Perczyk, para fortalecer la enseñanza y la memoria del Holocausto en las escuelas argentinas.

"La enseñanza de la Shoá es parte de los contenidos educativos en nuestro país, ahí manifestamos nuestra convicción, es un imperativo", dijo el Ministro. Al concluir el encuentro, Dayan le dijo a El Cronista que "noté un gran compromiso (de parte de Perczyk) para profundizar la tarea".

También mantuvo un encuentro con Horacio Rodríguez Larreta, que hace un mes realizó una visita de una semana al Estado de Israel donde hizo una sentida recorrida de Yad Vashen.

"Durante el encuentro, el Jefe de Gobierno reafirmó el compromiso en la lucha contra el antisemitismo de la Ciudad de Buenos Aires, que es hogar de la primera comunidad judía de mayor importancia en América Latina".

Recordando el compromiso total de la Ciudad de Buenos Aires en la lucha contra el antisemitismo, la discriminación y toda forma de violencia; y avanzamos con coraje en el desafío de construir una sociedad más plural y más justa", señaló posteriormente el Jefe de Gobierno de la Ciudad.

En el 2018, la ex vicepresidenta Gabriela Michetti realizó una visita de estado a Israel, que incluyó Yad Vashen. En un brindis que convocó Nava Rubenzadech, presidenta de los Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, consultado acerca de si había pedido entrevista con Cristina Fernández de Kirchner, Dayan dijo que "me muevo con los presidentes, no pedí entrevista con la Vicepresidenta".