El Museo del Holocausto manifiesta su indignación por la confirmación de la muerte de Shiri, Ariel y Kfir Bibas y Oded Lifschitz

En este triste día, el Museo del Holocausto de Buenos Aires manifiesta su indignación por la confirmación de la muerte de Shiri, Ariel y Kfir Bibas y Oded Lifschitz, secuestrados y asesinados por el grupo terrorista Hamás.

Las imágenes de la entrega de los cuerpos, al igual que las del 7 de octubre de 2023, nos recuerdan otras que nunca creíamos volver a ver después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El Hamás replica el objetivo nazi de exterminar a los judíos, ahora en el siglo XXI.

Marcelo Mindlin, presidente del Museo del Holocausto, afirmó que: "Hoy el mundo ha sido testigo de las desgarradoras imágenes que revelan la monstruosidad de Hamas, una organización cuyo accionar no solo representa un ataque brutal contra la comunidad judía, sino contra toda la humanidad. La entrega de los cuerpos de la familia Bibas refleja la crueldad y el horror del terrorismo. No hay justificación para estos actos y reafirma que no debemos ceder ante la barbarie. Es fundamental honrar la memoria de Ariel, Kfir, Shiri y Oded, y exigir el regreso de todos los rehenes aún cautivos en Gaza".





El Museo reitera su condena al accionar terrorista de Hamás. Abrazamos a las familias y seres queridos de las víctimas.

Exigimos el regreso de todos los rehenes que aún siguen en cautiverio, e invitamos a la sociedad en general a sumarse al pedido.