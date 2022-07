Investigación y negocios en el área de salud: enseñanzas y desafíos en pos pandemia

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, fue invitado para comenzar el encuentro y dio cuenta de las inversiones y políticas que lleva adelante el Estado en materia de investigación y desarrollo en salud.

Destacó que realizaron la más importante compra de la historia en equipamiento científico, con una inversión de u$s 60 millones en 165 instituciones, con más de 160 equipamiento a un costo promedio de u$s 100.000.

"Esto es posible porque se aprobó una ley que marcó un antes y un después para la ciencia y la tecnología y marca un horizonte del 1% del PBI para inversión en ciencia y tecnología", señaló. Al respecto, dijo que la ley obliga a que el 20% del aumento vaya al programa especial de "Federalización de la Ciencia", dado que hoy "el 85 % de la tecnología y ciencia de la argentina está concentrada en la zona central y metropolitana".

Filmus también se refirió a la educación para la ciencia y la retención de talentos para el país y el Estado. "Tenemos un tema muy serio con los talentos: el sector privado se lleva a los mejores porque tiene niveles de salario mucho más atractivos", dijo, pero planteó que el hecho de que haya un desplazamiento de las matrículas universitarias hacia las carreras científicas, muestra que hay un demanda laboral, aunque es importante que se sostenga en el tiempo.

Finalmente, planteó la necesidad de que tanto el Estado como los privados inviertan en materia de investigación en salud y puso como modelo a Israel. "Es el país que más porcentaje de su PBI invierte en I+D (el 5 %). El Estado sólo invierte el 1,5 %, el resto es todo del sector privado".

Por su parte, Daniela Hozbor, bioquímica e investigadora principal del Conicet, se refirió a la importancia de la inversión estatal en vacunación y las enseñanzas que dejó la pandemia.

"La vacunación permitió poner en relieve la importancia de las vacunas. La comunidad y la sociedad estuvieron muy atentas a lo que pasaba con algún insumo y con las vacunas. Creo que se avanzó mucho en la comunidad respecto al conocimiento. Aunque a veces da un poco de miedo porque damos vuelta rápidamente la página, y estaría bueno que lo aprendido que nos dejó esta catástrofe se mantenga".

También destacó que las 17 vacunas gratuitas y obligatorias que existen en el calendario argentino. "Sirven para prevenir enfermedades que también harían estragos si no estuvieran. En uno de los pocos tan completos en el mundo".

Finalmente llamó la atención de la distribución no equitativa de las vacunas. "En África, prácticamente no ha habido vacunación. A escala mundial fue un éxito porque se han aplicado más de 12.000 millones de dosis, pero la deuda está en la distribución". "Es necesario que las vacunas lleguen a todas las personas en el mundo, porque de esa manera vamos a poder apagar la pandemia, porque todavía no terminó", alertó.