¿Qué hará la oposición si el Gobierno le pide respaldar nombres y medidas?

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, estaba leyendo bibliografía en una biblioteca de la University of Oxford, en Inglaterra, donde está concluyendo en forma presencial un posdoctorado que inició durante la pandemia, de modo virtual. Quien suena como su canciller si llega a la presidencia, Federico Pinedo, estaba dando una charla para jóvenes en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

El presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, volvía en auto con Juan Manuel López de una larga reunión de trabajo con Lilita Carrió. El titular de la UCR, Gerardo Morales terminaba de ver con Emilio Monzó un partido de rugby en su provincia, a donde también fue invitado Rodolfo D'Onofrio.

El expresidente Mauricio Macri acababa de bajar de un vuelo que lo traía de República Dominicana y Puerto Rico. Y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, concluía en Barrio 31 una actividad que organizó la ministra de Desarrollo Social, María Migliore, donde pusieron la dirección formal de varios hogares.

De las fuentes que consultó El Cronista, solo Miguel Angel Pichetto, líder del peronismo republicano, estaba mirando, en su casa, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Ensenada.

Todos se mostraron igualmente sorprendidos cuando recibieron la noticia de que Martín Guzmán había presentado su renuncia. Igual que sucedió con el Presidente y la Vice, la partida del Ministro de Economía que todos esperaban para una fecha indefinida fue un balde de agua fría en la oposición que, rápidamente, se percató que ninguna figura que tranquilice a los mercados estaría dispuesta a asumir sin el aval explícito de Juntos por el Cambio o de algunas de sus fracciones.

Por eso es que rápidamente salieron a desmarcarse. Más allá de las entrevistas que dieron y los tuits que escribieron, en diálogos off the record hubo coincidencia en que "no se quiere exponer más de la cuenta la debilidad del Gobierno".

"Primero porque es evidente para todo el mundo, segundo porque nuestra obligación es garantizar la institucionalidad, que la población esté segura de que no somos irresponsables ni diremos una palabra de más que pueda provocar más incertidumbre de la que ya hay", coincidieron varias fuentes.

Uno de ellos fue todavía más allá: "los irresponsables son ellos, tanto que estuvieron cantando Cristina Presidente no por el 2023 sino por ahora".

Rápidamente los dirigentes de JxC acordaron (más precisamente el sábado a última hora de la tarde) la publicación de un comunicado de prensa que se difundió hoy, brindando un marco de posicionamiento de la coalición opositora que pidió "llevar certidumbre y un piso mínimo de confianza" y que "la lucha abierta (del Frente de Todos) que no hace más que aumentar la angustia social, que está llegando a niveles desconocidos". "Exigimos responsabilidad y seriedad" al Gobierno nacional, dijeron.

Días previos, la CC había preparado un documento sobre la coyuntura donde en el punto 3, "situación económica" definió como "dramático" el panorama "en términos de inflación, pero no necesariamente terminal por el nivel de deuda". Precisó que "si la desconfianza producto de la disgregación de un gobierno" continúa, "tenemos que estar preparados y descansados porque en agosto van a comenzar a recrudecer el clima de inestabilidad".

Algo similar cree Pichetto. En declaraciones para televisión, el Auditor General consideró que "hay que dar un debate cultural en la Argentina, aportar a la construcción de una país capitalista que genere trabajo" y destacó que "hay un proceso de aceleración de crisis política, aumento de la inflación y falta de liderazgo sobre el que hay que tener mucho cuidado por las consecuencias negativas que se pueden generar".

Mientras tanto, lo curioso de la situación planteada es que, en el caso de que Sergio Massa asuma la Jefatura de Gabinete de Ministros, dejará vacante la presidencia de la Cámara de Diputados, dejando a un opositor, el mendocino Omar De Marchi, en la sucesión presidencial, porque es el vicepresidente 1º.

¿La oposición tampoco le dará ese lugar al oficialismo en ese caso? "Por acuerdo político podría elegirse otro presidente, sin ningún tipo de problema. No creemos que eso signifique una dificultad para el Gobierno", dijeron en el interbloque opositor.