Con una mojada de oreja de Patricia Bullrich a Rodríguez Larreta, la interna PRO quedó al rojo vivo

"Esperamos que la ciudad siga siendo del PRO. Y, en ese sentido, yo estoy convencida de que si vos, Jorge, te animás a que no tengamos más la Avenida de Mayo tomada, a que logremos una Ciudad que cada vez tenga más obras, más trabajo y menos impuestos, que lo mismo que vamos a hacer a escala nacional lo vamos a hacer, y vos tenés la experiencia para hacerlo", dijo Patricia Bullrich, la presidenta del PRO.

Su interlocutor era Jorge Macri, actual funcionario del gobierno porteño. Bullrich además compite con Horacio Rodríguez Larreta por la candidatura presidencial.

Pero a la ex ministra de Seguridad no le alcanzó con eso. Para terminar de mojarle la oreja al Jefe de Gobierno porteño agregó que "te lo quería decir, lo dijo Mauricio (Macri) primero, siempre nos gana de mano". La charla fue difundida por los propios protagonistas.

El primo Jorge logró colar un "es el papá", en referencia a Mauricio. Y Bullrich insistió "ahora lo digo yo, porque la administración modelo del PRO, que hizo que llegáramos al Gobierno nacional, nos permita seguir en el gobierno de esta Ciudad".

Rodríguez Larreta y Martín Lousteau reciben en Bolivar 1 a senadores norteamericanos

Así fue como la disputa presidencial en el PRO entre Bullrich y Rodríguez Larreta, los dos dirigentes que más miden en las encuestas, se coló con fiereza en CABA, con particularidades que hacen imaginar una disputa compleja, difícil de llevar, inédita para la fuerza política fundada hace 20 años. Porque si algo no esperaba el Jefe de Gobierno porteño es que su mismísimo Ministro de Gobierno, el primo Jorge, a quien mudó de Vicente López para "tenerlo adentro", salga a disputarle en su propio territorio.

LA RESPUESTA DE LARRETA

A modo de respuesta, Rodríguez Larreta planificó una especie de lanzamiento político de sus candidatos para el puesto, parte de su propio riñón político. Son dos, el ministro de Salud Fernán Quirós y la ministra de Educación Soledad Acuña, ambos reconocidos y valorados por el electorado porteño.

Aunque aún no está oficialmente confirmado, lo que trascendió es que se mostrará con ellos, pero no los presentará como candidatos. Por lo menos, es lo que contaron cerca de Larreta. Y agregaron: "No hay ningún apuro, estamos a la espera del desarrollo de los acontecimientos, ya veremos qué pasa con los candidaturas".

También le dieron esta precisión a El Cronista: "¿sabés qué pasa?,que Jorge no tiene agenda propia, vive de la agenda de los distintos ministerios de la Ciudad, es ministro gracias a Horacio y ahora se va con Patricia, me parece que es demasiado". "Ameritaría que lo echen de la Ciudad, pero con solo cortarle la agenda se queda sin nada", explicaron.

El desorden interno escaló tanto que otra fuente de la Ciudad dijo que "Mauricio lo condiciona a Horacio". Y aseguró que "que Horacio venía bien con Jorge hasta que Mauricio dijo que era su candidato. Ahora, si elige a Jorge, Horacio queda en una situación en la que parece que Mauricio o Patricia le imponen su candidato".

Lo concreto es que el anticipo de que se venía la foto Bullrich-Macri en una reunión con jóvenes en un bar de la Plaza Houssay encendió las alarmas en Uspallata. Y Larreta decidió jugar la carta de una foto con Lousteau, como promoviendo su candidatura para la Ciudad, en alianza con el radicalismo porteño que lidera Guillermo Yacobbiti.





Larreta íntimo: cómo se planificó la presentación de su novia, la funcionaria Milagros Maylin





"Fuera de discusión": Rodríguez Larreta reveló cómo se definirán las candidaturas en Juntos

LA REUNION DE LARRETA Y LOUSTEAU CON SENADORES AMERICANOS

Lo hizo a las 10 de la mañana en Bolívar 1, la sede del Gobierno porteño de uso protocolar. Hasta allí se trasladó la delegación de senadores norteamericanos integrada por el demócrata Robert Menéndez, titular del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Robert Portman, el demócrata Benjamin Cardin, el republicano Richard Burr y también Benjamin Sasse, uno de los pocos senadores republicanos que apoyó el pedido de impeachment contra Donald Trump. Estuvieron acompañados por el embajador ante la Argentina, Marc Stanley.

El grupo volverá a verse hoy con Martín Lousteau, ex embajador argentino en ante Washington y actual vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que oficiará de anfitrión junto al titular, el puntano Adolfo Rodríguez Saá.

Mientras tanto, en el equipo de Rodríguez Larreta no dudan: "Horacio le tuvo demasiada paciencia a Jorge, no sé cómo va a seguir el asunto. Están haciendo estallar todo".

Al cerrar la reunión, el todavía Ministro de Gobierno de la Ciudad agradeció el apoyo de Patricia y buscó despegarse de la gran pelea presidencial reclamando "hace falta mucho coraje, y este coraje nos involucra a todos". Más tarde, en diálogo con la prensa, el ex intendente de Vicente López destacó que "nosotros no nos vamos a meter en los distritos gobernados por los radicales".