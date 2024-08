Qué es el Impuesto PAIS y qué pasa con el dólar en septiembre con los cambios del Gobierno

• Adquisición en el exterior o en país (prestados por no residentes) de servicios de fletes y transportes para importación y exportación de bienes;

• Importación de mercaderías no eximidas del impuesto, (siempre que no se trate de bienes suntuarios);

• Utilidades y dividendos, en los términos del Régimen Informativo Contable Mensual para Operaciones de Cambio del BCRA, Código I03;

• Operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera para la repatriación de inversiones de portafolio de no residentes generadas en cobros en el país de utilidades y dividendos recibidos a partir del 1° de septiembre de 2019,

• Suscripción en pesos de "Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre" emitidos por el BCRA o de aquellos bonos o títulos que esa institución emita en el futuro con igual finalidad, por parte de quienes los adquieran en concepto de:



* (i) pago de utilidades y dividendos,

* (ii) repatriación de inversiones de portafolio de no residentes generadas en cobros en el país de utilidades y dividendos recibidos a partir del 1° de septiembre de 2019.



17,5%