El dólar presenta una cotización de 17.06 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 18 de agosto de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.11%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.07 pesos y un mínimo de 17.03 pesos.

La cotización del Dólar cayó levemente en la última semana (-0.22%) y registró una disminución más marcada en el último año (-6.73%), mostrando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar mostró sesgo bajista: tres caídas iniciales, breve repunte, cuatro caídas consecutivas y un cierre con dos avances que atenuaron pero no revirtieron la tendencia.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.30%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.41%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, registrando un aumento en relación con los días pasados. Este cambio se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que indica una posible continuación de esta mejora en su valor.

Dicha tendencia sugiere un mayor fortalecimiento del Dólar en el mercado, lo cual podría ser un signo de confianza en la economía o en las políticas monetarias actuales. Sin embargo, será importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.