Este martes, 18 de agosto de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1575 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,04%.

En el mercado de Euro y dólar, la cotización registró en la última semana un cambio de 0.43% y en el último año una variación de 0.04%, lo que sugiere un impulso reciente ligeramente mayor que la tendencia anual.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la monedadolar ha mostrado un aumento continuo en comparación con los días anteriores, reflejando un comportamiento positivo en el mercado. Esta tendencia sugiere un creciente interés o confianza en la moneda, lo que podría influir en la economía local.

Por otro lado, si se observa una caída en la cotización en los próximos días, podría indicar una reversión de esta tendencia favorable y generar incertidumbre entre los inversionistas. La situación actual es un signo de optimismo, pero es importante monitorear los cambios para anticipar posibles fluctuaciones.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.59%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.