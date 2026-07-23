Una de las principales ventajas es la posibilidad de ingresar sin presentar pasaporte en determinados destinos.

Oficial y confirmado | Autoridades aeroportuarias revisarán valija por valija y quitarán los objetos que incumplan esta norma

Los ciudadanos colombianos que planean viajar a Brasil o Paraguay podrán ingresar de manera legal sin necesidad de presentar un pasaporte, siempre que lleven consigo un documento de identidad válido emitido por las autoridades de su país. Esta facilidad forma parte de los acuerdos de circulación de personas vigentes entre los Estados Parte del MERCOSUR, cuyo objetivo es agilizar el tránsito regional y fortalecer la integración entre los países miembros y asociados.

Además de simplificar los viajes por turismo, estos acuerdos también contemplan beneficios para quienes desean residir, trabajar o realizar diferentes trámites migratorios dentro del bloque, otorgando mayores facilidades para la movilidad de los ciudadanos.

¿Qué documento necesitan los colombianos para ingresar a Brasil y Paraguay sin pasaporte?

De acuerdo con la normativa de circulación de personas del MERCOSUR, los nacionales de los Estados Parte pueden utilizar determinados documentos nacionales de identificación personal como documentos de viaje válidos para ingresar al territorio de otros países del bloque, sin que sea obligatorio portar un pasaporte.

En el caso de Colombia, los ciudadanos pueden ingresar a Brasil y Paraguay presentando la cédula de ciudadanía vigente, siempre que el viaje se realice bajo las condiciones establecidas por las autoridades migratorias de cada país.

Esto significa que, para viajes de corta duración con fines turísticos o de tránsito, el documento nacional de identidad reemplaza al pasaporte como documento de viaje.

Brasil, Colombia y Paraguay permitirán el ingreso legal sin pasaporte a los ciudadanos que tengan este documento emitido por su país. ChatGPT - creada con IA

¿Por qué Brasil, Colombia y Paraguay permiten viajar únicamente con la cédula?

Esta medida responde a los acuerdos de integración regional impulsados por el MERCOSUR para facilitar la libre circulación de personas entre sus Estados Parte y los países asociados.

El propósito es reducir los trámites migratorios, promover el turismo, fortalecer el intercambio económico y facilitar los desplazamientos de los ciudadanos dentro de Sudamérica.

Gracias a este mecanismo, millones de viajeros pueden cruzar las fronteras utilizando únicamente un documento oficial de identidad emitido por su país.

¿Qué otros beneficios ofrece el acuerdo de circulación de personas del MERCOSUR?

Además de permitir el ingreso sin pasaporte en determinados casos, la normativa contempla una serie de beneficios para los ciudadanos de los países miembros.

Entre los principales se encuentran:

Solicitar una residencia temporal de hasta dos años sin necesidad de demostrar previamente la actividad que desarrollarán en el país de destino.

Acceder posteriormente a una residencia permanente si cumplen con los requisitos establecidos.

Recibir igualdad de trato respecto de los nacionales del país receptor en materia de derechos civiles, sociales, culturales y económicos.

Trabajar, desarrollar actividades lícitas, ingresar, permanecer, transitar y salir libremente del territorio del Estado donde obtuvieron residencia.

Transferir remesas a su país de origen sin restricciones adicionales.

Facilidades para empresarios que deseen establecer actividades comerciales en otro Estado Parte.

Exención de presentar traducciones oficiales de algunos documentos migratorios, como certificados de nacimiento, matrimonio, antecedentes penales, pasaporte o documento de identidad en determinados procedimientos.

Libre circulación de vehículos particulares registrados en un Estado Parte cuando el viaje tenga fines turísticos.

Reconocimiento de documentos de retorno emitidos por consulados en caso de pérdida o robo de los documentos de viaje.

Implementación progresiva de registros migratorios electrónicos en los puestos fronterizos.

Uso de canales preferenciales de ingreso en aeropuertos internacionales donde estos ya se encuentren habilitados.

¿Quiénes pueden acceder a estos beneficios del MERCOSUR?

Los beneficios están dirigidos a los nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR y, en varios casos, también alcanzan a ciudadanos de Estados asociados que participan de los acuerdos de movilidad regional:

Estados partes

Argentina

Bolivia

Brasil

Paraguay

Uruguay

Venezuela (actualmente suspendido)

Estados asociados

Chile

Colombia

Ecuador

Guyana

Panamá

Perú

Surinam

Para acceder a ellos, es indispensable portar un documento de identidad válido, vigente y en buen estado, además de cumplir con las exigencias migratorias particulares que pueda establecer el país de destino para cada tipo de viaje.