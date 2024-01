Qué piensan los gobernadores sobre el plan de emitir una cuasimoneda propia

Luego de que en La Rioja se aprobará el proyecto presentado por el gobernador, Ricardo Quintela para emitir hasta $15 mil millones de bonos de cancelación de deuda (BOCADE), gobernadores de distinto color político compartieron su postura y si contemplan o no implementar la medida en sus respectivas provincias.

La decisión del riojano -argumentada en el contexto de crisis económica que atraviesan las provincias por la prórroga del presupuesto 2023 y la deuda que mantiene el Gobierno con la provincia-fue irónicamente celebrada por el Presidente Javier Milei en Twitter(X). Sin embargo, tras darle la "bienvenida" a la moneda local, aludió a la crisis de 2001 y sus fantasmas para advertir que "a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Naciona l".

El mensaje también fue rápidamente interpretado por la dirigencia política, que asoció la implementación de la moneda al periodo de crisis socio-económico en el que estaba inmerso la Argentina a principios de siglo XXI.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue Rogelio Frigerio. El mandatario entrerriano descartó "totalmente la emisión de una moneda" y refirió que "retrotraen a un momento de la historia económica argentina que no es una buena idea repetir".

Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan...!!!Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales, les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de... https://t.co/R32q3gGiyh January 16, 2024

Otro de los dirigentes que se opuso a la implementación de la moneda propia fue el peronista, Osvaldo Jaldo. El gobernador de Tucumán sentó su postura en una conferencia de prensa: "La cuasimoneda surge por necesidad, pero perjudica mucho a la gente, ya que la misma sufre un descuento, no se paga ni se contempla el valor nominal que tiene el billete" , explicó.

También llevó tranquilidad y aclaró que la provincia "tiene sus finanzas equilibradas" y que "no hace falta implementar los Bonos de cancelación de deuda que emitirá La Rioja".

En paralelo, otro jefe provincial que se pronunció en la misma línea con Frigerio y Jaldo fue el radical Alfredo Cornejo. El mendocino sostuvo que "no es sano para la economía que cada uno cree una moneda" y que sumado " al problema de depreciación de nuestra moneda que sufren todos los argentinos, agregarle una cuasimoneda no es una buena salida" .

El dirigente también hizo eco a la situación económica que atraviesa la provincia: "Tuvo problemas con la quita de ganancias con el Gobierno anterior y si Javier Milei las corta, La Rioja debería ajustar su situación al programa fiscal nacional, imprescindible para reevaluar nuestra moneda, que es el peso y no el bono o una cuasimoneda" , concluyó Cornejo.

Entre los gobernadores patagónicos, el chubutense Ignacio Torres fue uno de los primeros que compartió su punto de vista. El dirigente calificó a la medida como "una cuestión más tributera que real" y destacó que en la provincia no han considerado esa posibilidad, incluso en situaciones financieras más complicadas. También recalcó la importancia de una gestión fiscal responsable para evitar caer en esas políticas.

Por último, el jujeño Carlos Sadir se opuso al proyecto de cuasimoneda, aprobado en La Rioja, y aseguró que "no le hace bien a la economía". " No hay ninguna idea de volver a las cuasimonedas. No tenemos ideas de ese tipo, no estamos para nada pensando en eso ", señaló en una entrevista con CNN Radio la última semana.

"En Jujuy o los gobernadores de Juntos no tenemos esa idea", añadió el sucesor de Gerardo Morales.

Incluso desde la Provincia de Buenos Aires, funcionarios de la administración de Axel Kicillof dejaron trascender que no se pensaba, por ahora, en la emisión de una cuasimoneda para hacer frente a los gastos de la gobernación.