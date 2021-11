Programa Plurianual: "anclaje de expectativas" y un proyecto que "suena muy lindo desde afuera"

El presidente Alberto Fernández enviará al Congreso, los primeros días del próximo diciembre, el proyecto de ley que contendrá el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable. Se trata de un pacto que tendrá en cuenta los "mejores entendimientos" que se puedan arribar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que lidera el ministro de Economía, Martín Guzmán.



La Argentina viene negociando desde el 2020 con el FMI un acuerdo de reestructuración de la deuda por u$s 45.000 millones que asumió la gestión Cambiemos, en 2018, a fin de poder despejar los vencimientos de los próximos años para permitir la consolidación de la recuperación económica. Esencialmente, el programa fijará metas de reducción del déficit fiscal que requerirán esfuerzos de varios sectores, según determinó El Cronista.

Si bien el proyecto aún no se conoce en profundidad, Matías Carugati, director ejecutivo de la consultora Seido, recordó que el año pasado también se habló de un proyecto similar. "Del discurso del Presidente se desprende que sería un programa económico que intente congeniar la sustentabilidad fiscal con el crecimiento, de forma tal de lograr atender el servicio de la deuda con el FMI y demás acreedores externos", puntualizó sobre los ejes del programa.

"Por ahora sólo son anuncios de un Gobierno que perdió las elecciones y que sabe que precisa a la oposición para mostrar hacia afuera un programa con consenso ", analizó el economista en diálogo con El Cronista, a la vez que resaltó: "Lo que parece difícil es que en ese mismo discurso se hablara de consolidación fiscal, pero con un Estado estimulando la demanda agregada. Ahí hay cierta contradicción".

De acuerdo con su opinión, el programa "suena muy lindo desde afuera" pero habría que ver qué quiere realmente plantear el Gobierno y hasta dónde está dispuesto a negociar con la oposición. Más allá de eso, confesó que desconoce cuánto influirá precisamente en las negociaciones con el FMI el tener un programa definido con sustento político doméstico, "si ese programa votado por el Congreso puede ayudar en las negociaciones con el FMI (porque tiene apoyo político) o puede entorpecerlas (porque podría ser poco flexible)", reconoció.

No obstante, remarcó que "un plan vamos a precisar ya que la macro viene a los tumbos sin un rumbo definido y los desequilibrios son importantes".

Sobre los aspectos clave para llegar a un acuerdo con el FMI, Carugati mencionó en primer lugar la parte fiscal: "Que la dinámica fiscal lleve a un superávit en el plazo más corto posible. Atado a esto, la parte externa también es prioridad, porque el Gobierno no sólo precisa lograr un superávit fiscal sino luego poder hacerse de divisas para pagar la deuda; y eso requiere lograr y sostener superávit de cuenta corriente". Asimismo, cuestiones como presión impositiva, estructura del gasto, brecha cambiaria, dinámica de inflación, financiamiento monetario del déficit, tipo de cambio y crecimiento también son "variables sobre las que habrá mucha discusión", aseguró.

Para el especialista, a más tardar, habría que llegar a un acuerdo antes de marzo del 2022 ya que ahí comienza la parte "pesada" del cronograma de pagos. De todos modos, estimó que "lo mejor sería cerrar un acuerdo cuanto antes, de forma tal de lograr algo de anclaje de expectativas y reducción de incertidumbre" debido a que "eso ayudaría a la macro".

Según Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, el mero hecho de que haya un programa ya es positivo. "Por lo menos tenés un intento de anclaje de expectativas. Puede ser malo porque el programa puede ser inconsistente, pero intentar anclar expectativas ya tiene valor. Mejor que lo que veníamos haciendo... que era la nada misma", manifestó. Y en ese eje, continuó: "Como intento tiene valor, pero hay que verlo. Porque si hacés el intento, pero es malo... no te va a jugar a favor. Está bueno que intenten bajar un programa, ahora hay que ver qué es lo que bajan".

De acuerdo con su punto de vista, es más importante "cómo" que "cuándo" se llegará a un acuerdo con el FMI. "El Fondo siempre está dispuesto a llegar al acuerdo, lo que pasa es que te va a pedir que la deuda sea sustentable con un nivel de probabilidad más o menos aceptable, por su propio manual. Y hoy la deuda argentina no es sustentable ", aseveró.

"Al costo de refinanciamento que tiene Argentina hace que la deuda argentina sea insustentable a pesar de haber reestructurado -señaló el experto-. El Fondo te va a decir: ‘bueno, ¿qué vas a hacer para que tu deuda sea sustentable con algún nivel aceptable de probabilidad? Porque hoy no lo es'. Y para eso, tendrás que hacer una carta de intención y proponer un programa. Y el Fondo lo que va a mirar es si ese programa cierra porque si no cierra tu costo de financiamiento, no va a bajar y tu deuda seguirá siendo insustentable".

El gran problema de la Argentina para el economista es que el país actualmente no tiene acceso al mercado de créditos a tasas lógicas, "se está financiando todo en el mercado interno y en el mercado interno tampoco tiene financiamiento voluntario", añadió.

En lo que concierne a los puntos salientes para llegar a un acuerdo con el organismo internacional, Caamaño reflexionó: "El Fondo te va a decir qué pasará en el frente fiscal, cómo vas a ir cerrando el déficit, te va a decir: ‘mirá que estás gastando mucho en subsidios económicos con tarifas que se atrasaron mucho. Tenés que empezar corrigiendo por ahí. Ahí tenés una forma de bajar el déficit de entrada'".

"Después te va a decir: ‘¿qué pasa con la política monetaria? Tenés la tasa de interés negativa y sin moverse hace más de un año, vos mismo estás apalancando lo que está pasando en el mercado de cambios, ajustá la tasa de interés, poné una tasa de interés real arriba de la mesa'", prosiguió.

Posteriormente, "te va a decir: ‘mirá, lo que tenés en el mercado de cambios es un cotolengo: una brecha de en torno al 100%, una brecha total y tenés brechas de brechas, estás interviniendo en los paralelos'", esbozó. Entonces, sostuvo, te pedirá que armes un programa económico que te permita resolver -en principio- esas cuestiones: el frente fiscal, el tema de la política monetaria y el tema cambiario.

Sobre el anuncio del proyecto

El Gobierno nacional buscará "el mayor consenso posible" para el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable. El anuncio lo realizó el jefe de Estado el último domingo por la noche, una vez concluido el proceso electoral de medio término y ya conocidos los resultados.

El proyecto cuenta con el aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y con otros importantes referentes de la coalición oficialista.